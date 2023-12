I giudici rivelano perché Novak Djokovic ha dovuto saltare gli Australian Open

In una dichiarazione scritta, i giudici hanno affermato che non è stato irrazionale per il Ministro dell'Immigrazione Alex Hawke espellere Djokovic a causa delle preoccupazioni che la star serba non vaccinata potesse rappresentare un rischio per la salute e l'ordine pubblico.

La sentenza ha affermato che il ministro poteva dedurre che la presenza di Djokovic avrebbe potuto incoraggiare le proteste anti-vax, favorendo la diffusione del virus Covid-19.

Inoltre, la decisione del ministro comprendeva anche la possibile influenza della star sulle persone incerte se sottoporsi o meno al vaccino.

"La possibile influenza sul secondo gruppo deriva dal buon senso e dall'esperienza umana: Una stella iconica del tennis mondiale può influenzare persone di tutte le età, giovani o anziane, ma forse soprattutto giovani e impressionabili, ad emularlo. Questo non è fantasioso, non ha bisogno di prove", si legge nella sentenza.

La spiegazione pone fine a uno degli episodi più controversi della storia degli Australian Open.

Il numero 1 del mondo è stato costretto a lasciare il Paese alla vigilia della competizione dopo che il tribunale non ha ritenuto corretta la decisione del ministro dell'immigrazione di annullare il suo visto.

È stata la seconda volta che il visto di Djokovic è stato annullato - la prima è avvenuta nelle ore successive al suo arrivo in Australia il 5 gennaio, quando gli ufficiali dell'Australian Border Force (ABF) hanno respinto la sua presunta esenzione dalle regole che stabiliscono che tutti i nuovi arrivati devono essere completamente vaccinati.

Djokovic ha dichiarato che una precedente infezione da Covid lo esentava, ma secondo le regole federali questo non è sufficiente ed è stato trattenuto in una struttura per l'immigrazione.

La questione è finita in tribunale e un giudice unico ha stabilito che la decisione era "irragionevole" perché non gli era stato dato abbastanza tempo per consultare i suoi avvocati. Djokovic è stato liberato dalla detenzione e ha ripreso gli allenamenti a Melbourne Park nella speranza di conquistare il suo 21° titolo del Grande Slam.

Tuttavia, pochi giorni dopo il governo è intervenuto per annullare nuovamente il suo visto, affermando che il giocatore non vaccinato era una minaccia per la salute e l'ordine pubblico. La questione è stata deferita a un tribunale superiore e i tre giudici si sono riuniti domenica scorsa.

Il team legale di Djokovic non ha discusso i meriti della decisione del ministro, ma solo che aveva commesso un errore di giurisdizione ai sensi della legge sull'immigrazione del Paese.

Domenica, i giudici hanno stabilito che non c'era stato alcun errore e Djokovic ha accettato di partire.

In una dichiarazione, il giocatore si è detto "deluso" dalla decisione, ma ha rispettato la sentenza del tribunale. Quella sera è partito da Melbourne alla volta della Serbia, dove ha ricevuto un'accoglienza da eroe.

Il primo ministro serbo Ana Brnabic ha dichiarato che il trattamento riservato dall'Australia alla star è stato "scandaloso". La Brnabic ha dichiarato mercoledì alla CNN di non sapere perché Djokovic non sia stato vaccinato, ma ha aggiunto di non credere che sia un anti-vaxxer.

"Sostiene la vaccinazione delle persone che vogliono essere vaccinate. Quindi non lo vedo come un anti-vaxxer", ha detto.

In una dichiarazione rilasciata subito dopo la sentenza di domenica, la famiglia di Djokovic ha dato la colpa della decisione alla politica.

"Non si tratta solo di una questione sportiva e di giocare il primo Grande Slam della stagione, dominato da Novak da un decennio a questa parte, ma anche di politica e di tutti gli interessi che hanno avuto la priorità sullo sport", si legge nel comunicato.

Secondo la legge australiana, Djokovic può essere bandito dal Paese per tre anni, anche se il ministro degli Interni Karen Andrews non ha escluso una deroga. "Ogni richiesta sarà esaminata nel merito", ha dichiarato all'inizio della settimana.

Martedì Tennis Australia ha espresso il proprio rammarico per il fatto che la controversia sui visti abbia distratto i giocatori del torneo.

"Siamo profondamente dispiaciuti per l'impatto che questo ha avuto su tutti i giocatori", si legge nel comunicato. "Ci sono sempre lezioni da imparare, e rivedremo tutti gli aspetti della nostra preparazione e attuazione per informare la nostra pianificazione - come facciamo ogni anno. Questo processo inizia sempre dopo che i campioni degli Australian Open hanno sollevato i loro trofei".

Il Grande Slam si conclude il 31 gennaio.

