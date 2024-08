- I girasoli occupano sempre più terreno in Turingia

Agricoltori nella Turingia si stanno sempre più orientando verso i girasoli nei loro campi. L'allevamento ha contribuito al fatto che i fiori prosperano meglio nella Turingia, ha dichiarato un portavoce dell'associazione degli agricoltori. In generale, la pianta ha basse esigenze di terreno e si adatta bene alla siccità.

Inoltre, c'è una maggiore domanda di prodotti locali, ha aggiunto il portavoce. I semi vengono inviati ai frantoi locali o trasformati in mangime per uccelli.

Secondo l'Ufficio statistico di Stato, l'area destinata alla coltivazione del girasole è aumentata nuovamente lo scorso anno. Era di 4.756 ettari nel 2023, rispetto ai 4.480 ettari dell'anno precedente. Nel 2022 era meno della metà. Tuttavia, l'associazione degli agricoltori ha dichiarato che la coltivazione del girasole nella Turingia rimane una nicchia.

Nella stagione di coltivazione corrente, le piante si stanno sviluppando bene. Tuttavia, è ancora troppo presto per una prima valutazione del raccolto. Il raccolto è previsto tra la fine di agosto e la fine di settembre. In caso di maltempo, può protrarsi fino all'inverno.

L'aumento della domanda di prodotti locali ha portato a un aumento delle vendite di semi di girasole, che vengono inviati ai frantoi locali o utilizzati per il mangime per uccelli.

