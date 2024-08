- I giovani ricevono spesso un sostegno finanziario

Molti giovani tra i 18 e i 24 anni ricevono sostegno finanziario dalla famiglia o dallo stato. Nel corso dell'ultimo anno, più di un terzo (35 percento) ha vissuto grazie ai soldi dei genitori o di altri parenti, come riportato dall'Ufficio federale di statistica.

Al contrario, più della metà (51 percento) dei giovani guadagna il proprio denaro principalmente attraverso il proprio lavoro. Il 13 percento dipendeva principalmente dai benefici pubblici, come il BAföG, le borse di studio o il reddito di disoccupazione. Solo l'1 percento dei giovani si basava sui propri beni per il sostentamento.

La disoccupazione giovanile diminuisce

La quota di giovani tra i 15 e i 24 anni né in educazione né occupati era del 7,5 percento nel 2023, simile ai primi due anni della pandemia del 2020 (7,4 percento) e del 2021 (7,8 percento), secondo l'Ufficio federale. Prima della pandemia, questa quota aveva raggiunto un minimo decennale del 5,7 percento nel 2019.

Il tasso di disoccupazione tra i giovani è diminuito negli ultimi tre anni e nel 2023 era del 5,9 percento, il più basso dal 2019 (5,8 percento). Nel corso dei ultimi 20 anni, la disoccupazione giovanile in Germania è quasi dimezzata (2003: 11,0 percento).

La più bassa disoccupazione giovanile in Germania

Come negli anni precedenti, la Germania aveva il tasso di disoccupazione giovanile più basso nell'Unione Europea nel 2023. In media, il tasso di disoccupazione tra i 15 e i 24 anni nei 27 stati membri dell'UE era più che raddoppiato, pari al 14,5 percento. La Spagna (28,7 percento) e la Grecia (26,7 percento) avevano i tassi di disoccupazione giovanile più alti.

In considerazione di queste statistiche, è fondamentale investire nell'istruzione e nella formazione per garantire un futuro più sostenibile per la generazione più giovane. Inoltre, fornire un finanziamento sufficiente per i programmi di istruzione e formazione potrebbe potenzialmente ridurre la dipendenza dai benefici di disoccupazione tra i giovani.

