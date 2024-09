- I giovani individui precipitano da una posizione elevata nel Harz, scendendo di circa 40 metri.

Un teenager di 17 anni è tragicamente precipitato per circa 40 metri dal suo tragico destino da un punto pubblico del Hexentanzplatz, situato vicino a Thale (Harz). Il medico presente sul posto del team di soccorso in montagna, secondo la polizia di Halberstadt, ha potuto solo confermare il triste destino del teenager. Le informazioni preliminari indicano che il teenager ha scalato la barriera della piattaforma durante un pomeriggio di domenica. I testimoni hanno prontamente chiamato i servizi di emergenza.

Come inizialmente riportato dal "Mitteldeutsche Zeitung", il teenager era in compagnia di un piccolo gruppo provenienti dal distretto di Anhalt-Bitterfeld nel Harz. C'è la possibilità che abbia scalato la barriera della piattaforma per scattare una foto del suo gruppo.

Impresa difficile per il team di soccorso in montagna

Il corpo del teenager è stato recuperato con l'aiuto di un elicottero della polizia. Le autorità stanno trattando l'incidente come un incidente, ma i dettagli precisi devono ancora essere chiariti. Secondo il capo del team di soccorso in montagna di Thale, Jens Kowalewski, dodici soccorritori hanno partecipato all'operazione. È stato un compito difficile e la presenza dell'elicottero è stata cruciale per il suo successo, altrimenti sarebbe stato significativamente più difficile.

Il team medico di emergenza, inviato dopo la chiamata, ha fornito i primi soccorsi sulla scena. Successivamente, a causa della gravità delle ferite, è stato necessario trasportare il teenager in ospedale per ulteriori cure mediche d'urgenza.

