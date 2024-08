- I giovani frequentano i monumenti storici

La Fondazione dei Monumenti della Sassonia-Anhalt, che gestisce sette siti in tutto lo stato, ha registrato circa 152.000 visitatori lo scorso anno, ricordando le atrocità del periodo nazista e l'abuso dei diritti umani durante il regime SED. Kai Langer, direttore della fondazione, ha dichiarato a Magdeburgo che, anche se non hanno ancora raggiunto i livelli pre-pandemia, i numeri dei visitatori stanno aumentando. Al loro apice, i monumenti hanno attirato circa 200.000 visitatori all'anno. Tuttavia, i numeri dei visitatori individuali non sono ancora stati raggiunti.

Il monumento più rispettato, il Memoriale di Marienborn per la divisione tedesca, ha registrato circa 104.000 visitatori lo scorso anno. Il Memoriale di Magdeburgo sulla Moritzplatz e il Memoriale di Halle alla Rossa Ox hanno accolto rispettivamente circa 10.000 e 11.000 visitatori. Un pubblico più ampio è stato coinvolto attraverso attività esterne.

Secondo Langer, i gruppi scolastici sono nuovamente visitatori frequenti. Ha rivelato che sono quasi completamente prenotati per le visite scolastiche. I monumenti facilmente raggiungibili, come quello dedicato alle vittime della "eutanasia" nazista a Bernburg, sono quelli che ricevono il maggior numero di visitatori. I team che lavorano sui siti hanno subito alcuni cambiamenti. Alcuni pensionati se ne sono andati, permettendo al personale più giovane di parlare con i visitatori in modo più innovativo. Stanno esplorando nuovi metodi, come i fumetti animati, le storie digitali animate che incorporano testo e suono, per creare un ponte tra la storia e il presente.

Il centro di educazione politica dello stato finanzia i viaggi scolastici ai monumenti. Come riferito da un portavoce, il numero di questi viaggi ha superato i livelli pre-pandemia, con 149 viaggi in Sassonia-Anhalt e oltre lo scorso anno. Questo ha incluso siti famosi come Buchenwald, Auschwitz, Treblinka e Theresienstadt.

Si prevede che il numero di visitatori continuerà a crescere nel 2022. Al 21 agosto, il centro di educazione politica dello stato ha concesso l'autorizzazione per 189 viaggi scolastici ai monumenti in Sassonia-Anhalt e oltre per l'anno 2024, con ulteriori applicazioni ancora in corso di accettazione.

Maik Reichel, direttore del centro di educazione politica dello stato, ha notato: "Questo dimostra che la nostra strategia a lungo termine con la Fondazione dei Monumenti della Sassonia-Anhalt è

