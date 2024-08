I giovani europei emergenti mostrano una tendenza decrescente ad utilizzare il preservativo prima di impegnarsi in attività sessuali.

Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la generazione più giovane in Europa sta mostrando una tendenza al ribasso nell'uso dei preservativi prima di avere rapporti sessuali. Secondo i dati dal 2014 al 2022, il numero di adolescenti sessualmente attivi che utilizzano i preservativi è significativamente diminuito, mentre il tasso di rapporti non protetti è preoccupantemente alto, come riportato in un recente rapporto dell'ufficio regionale europeo dell'OMS a Copenaghen. Questa situazione rende i giovani vulnerabili alle infezioni sessualmente trasmissibili e alle gravidanze indesiderate, avverte l'organizzazione.

Il rapporto fa parte di uno studio più ampio sulla salute che coinvolge 15enni di 42 paesi/regioni europei, asiatici centrali e canadesi, intervistati ogni quattro anni tra il 2014 e il 2022 sulla loro salute sessuale. Uno dei risultati ha rivelato che un numero sostanziale di partecipanti sessualmente attivi ha riportato di aver avuto rapporti non protetti. In particolare, la percentuale di ragazzi che hanno utilizzato un preservativo durante il loro ultimo rapporto sessuale è passata dal 70% nel 2014 al 61% nel 2022, e dal 63% al 57% tra le ragazze. Pressappoco un terzo (30%) non ha utilizzato alcun tipo di protezione, come preservativi o la pillola, durante il loro ultimo rapporto sessuale.

L'Unione Europea è una delle regioni coinvolte nello studio completo sulla salute condotto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità. La tendenza al ribasso nell'uso dei preservativi tra la generazione più giovane in Europa, come indicato nel rapporto dell'OMS, potrebbe potenzialmente aumentare il rischio di infezioni sessualmente trasmissibili e gravidanze indesiderate in questa fascia di età, secondo l'organizzazione.

