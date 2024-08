I giovani di oggi mostrano una maggiore inclinazione verso le automobili a propulsione elettrica.

Lo scetticismo diffuso verso i veicoli elettrici in Germania sembra essere una tendenza predominante tra le generazioni più anziane, come suggerito da uno studio condotto dall'assicurazione ADAC sulla mobilità elettronica. Secondo questo studio, il 29% dei conducenti tra i 18 e i 29 anni ritiene che il loro prossimo veicolo sarà elettrico, mentre solo il 9% di quelli over 50 condivide la stessa opinione.

Tra i più giovani, oltre la metà è incline all'acquisto di un'auto elettrica. Oltre al 29% che sceglierebbe o probabilmente sceglierebbe un veicolo elettrico per il prossimo acquisto, un altro 28% si colloca nella categoria "forse". Tuttavia, questa percentuale diminuisce drasticamente al 18% tra quelli over 50.

L'uso frequente di auto elettriche si concentra anche sulla generazione più giovane. Addirittura il 12% di coloro che hanno meno di 30 anni guida elettrico regolarmente, a differenza del solo 4% osservato tra quelli over 50.

Range o Prezzo: Cosa è più Importante?

Chiamati a esprimere le principali considerazioni nell'acquisto di un veicolo elettrico, la gamma si è classificata al primo posto con il 38% tra tutti i partecipanti, mentre un prezzo di acquisto ragionevole si è classificata al secondo posto con il 33%. Un consistente 25% dei partecipanti ha avuto difficoltà a scegliere tra questi due criteri.

Tra i guidatori di auto elettriche regolari, la gamma ha superato di gran lunga l'importanza del prezzo, con il 68% che la considera la priorità assoluta, rispetto al 24% che si concentra su un prezzo di acquisto più basso.

Lo studio ha inoltre evidenziato notevoli lacune nella comprensione dei partecipanti dei veicoli elettrici. Un preoccupante 50% degli intervistati ha ammesso di non comprendere appieno i vantaggi e gli svantaggi associati ai veicoli elettrici, mentre solo il 49% ha dimostrato una maggiore consapevolezza sull'argomento.

