I giovani del Borussia Monchengladbach si avvicinano alla prossima situazione difficile.

Dopo una deludente fine della stagione precedente, il Borussia Mönchengladbach era atteso a una rimonta. L'arrivo di acquisti di rilievo aveva alimentato le speranze, ma la squadra non è riuscita a trovare il ritmo. Al contrario, l'FC Augsburg ha fatto affidamento sulla propria forza in casa, conquistando infine una vittoria emozionante e un gol di pregio.

Nella stagione precedente, Kevin Stöger e Keven Schlotterbeck del Borussia hanno giocato un ruolo cruciale nella salvezza del VfL Bochum nella 1. Bundesliga. Hanno ribaltato uno svantaggio di 0:3 nella partita playoff contro la Fortuna Düsseldorf. Purtroppo, hanno lasciato i tifosi del Bochum con il desiderio di altro. Questa volta si sono affrontati di nuovo. E' stato Schlotterbeck a godersi il momento vincente, segnando un gol spettacolare per l'Augsburg e portando la sua squadra a una vittoria per 2:1 contro il Borussia Mönchengladbach di Stöger.

Il Borussia ha iniziato questa stagione in modo deludente. Con l'obiettivo di costruire sulla campagna del 2020/21, hanno ingaggiato due promettenti giocatori: Stöger e Tim Kleindienst, che ha ricevuto la sua prima chiamata nella nazionale di calcio tedesca. Kleindienst ha dimostrato il suo valore come uno dei pochi giocatori in forma del Gladbach, pareggiando il punteggio al 72º minuto.

Purtroppo, l'esibizione del Borussia è stata globalmente deludente, ponendo ulteriori pressioni sull'allenatore Gerardo Seoane. Le preoccupazioni sulla sua posizione sono circolate sin dalla stagione scorsa, ma è riuscito a mantenerla fino ad ora. Questa vittoria non è stata sufficiente a lenire la sua frustrazione, e non è stato soddisfatto della prestazione della squadra: "Abbiamo commesso troppi errori tecnici, il nostro passaggio è stato sciocco e le nostre decisioni sono state scadenti. Quando abbiamo cercato di pressare, non siamo riusciti a rappresentare una minaccia significativa per la linea finale degli avversari."

Inoltre, la prossima pausa internazionale non ha migliorato il suo umore. Ha riconosciuto i limiti che essa comporta: "Mi risparmierò i miei pensieri sulla pausa internazionale. Come allenatore, non posso cambiarla. Perdendo stasera, entriamo nel weekend in un umore malinconico. Useremo questo tempo per lavorare con i giocatori disponibili."

I giocatori del Borussia hanno fatto eco ai pensieri del loro allenatore, esprimendo frustrazione e autocritica. Il capitano Julian Weigl ha espresso i suoi pensieri sulla loro prestazione nella prima metà: "Non posso spiegare appieno. All'inizio, abbiamo invitato l'Augsburg con i nostri errori, compresi quelli nella costruzione. Nella seconda metà, i nostri sforzi sono stati insufficienti e non siamo riusciti a chiudere i varchi dietro. Ecco perché stasera è stata una delusione generale."

Nel frattempo, l'allenatore dell'Augsburg, Jess Thorup, ha espresso la sua soddisfazione per la vittoria, scherzando sulle potenzialità di Schlotterbeck come attaccante: "Forse, considererò l'uso di Keven come attaccante quando si riprenderà dall'infortunio." Il difensore ha celebrato segnando un delizioso colpo di tacco per mettere la sua squadra in vantaggio e metterli sulla strada per la vittoria.

Marius Wolf ha dimostrato il suo talento controllando il pallone nell'area di rigore del Borussia con il petto prima di sparare un potente tiro in rete. Quante volte esegue tiri del genere? Ha risposto con una risata: "Nove volte su dieci, ovviamente." Ha elogiato la sua squadra per il loro sforzo collettivo, riconoscendo la loro mentalità, passione e determinazione. Wolf è stato uno dei giocatori di spicco dell'Augsburg fino al 68º minuto, quando ha subito un infortunio e ha dovuto essere sostituito. Non ha fornito dettagli sull'entità dell'infortunio alla coscia sinistra immediatamente dopo la partita.

