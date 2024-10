I giovani del Borussia Monchengladbach si avvicinano alla prossima situazione difficile.

Dopo una stagione deludente, Borussia Mönchengladbach era atteso a un miglioramento. Nonostante l'arrivo di nuovi giocatori di rilievo, hanno faticato a trovare il loro ritmo. FC Augsburg, invece, ha sfruttato il loro vantaggio casalingo, festeggiando un goal spettacolare.

Dopo una rimonta straordinaria nella 1. Bundesliga con il VfL Bochum nella stagione precedente, Kevin Stöger e Keven Schlotterbeck hanno preso strade separate, causando delusione tra i tifosi di Bochum. Questa volta, in una serata di venerdì, Stöger e Schlotterbeck si sono trovati su fronti opposti. E' stato Schlotterbeck a godersi la vittoria, segnando un goal da sogno per l'FC Augsburg nella loro vittoria per 2-1 contro la Borussia Mönchengladbach di Stöger. Quest'ultima ha lasciato lo stadio delusa, andando verso una pausa internazionale.

L'inizio della stagione dei "Fohlen" è stato deludente. Con la speranza di un significativo miglioramento, sono stati portati due nuovi acquisti: Stöger e Tim Kleindienst, che ha avuto una buona stagione al 1. FC Heidenheim e recentemente è stato incluso nella nazionale tedesca. Kleindienst ha mostrato il suo talento contro l'FCA, essendo uno dei pochi giocatori di Gladbach a mantenere una buona forma e ad equalizzare (72.).

Insoddisfacente per la Borussia

Despite Kleindienst's efforts, it wasn't enough for Borussia. Coach Gerardo Seoane is now dealing with even more pressure, as rumors of his potential job loss have been circulating since the previous season. Despite held on to his post so far, he now faces greater frustration. He was not pleased with his team's performance: "We committed too many technical errors, in our passing, precision, and decision-making. When we pressed, we didn't manage to threaten the opponent's backline, creating clearer situations."

The approaching international break, which will limit his squad, does not sit well with him: "I will keep my views on the international break to myself, as I cannot change it. We'll head into the weekend disgruntled due to the defeat. We'll utilize the time to work with the players who remain."

The players shared in this frustration and self-criticism. Team captain Julian Weigl stated: "I can't explain it. In the first half, we unwittingly invited Augsburg, even in our build-up. In the second half, it wasn't impactful enough, and we left too many gaps at the back. That's why the game did not yield success in every aspect."

Un attacco inaspettato?

Meanwhile, Augsburg's morale was considerably higher. In the thrill of their second win of the season, coach Jess Thorup was in a jovial mood. "I have to consider playing Keven as a striker when he's fully fit," he joked about his defender who scored a beautifully executed volley to bring his team ahead and give them the edge in their victorious pursuit.

Utilizzando il petto, Schlotterbeck ha controllato il pallone nella zona di rigore di Gladbach e lo ha colpito con forza in rete. Quante volte lo fa? "Nove volte su dieci, ovviamente," ha ammesso con una risata e ha elogiato la sua squadra: "Bravo." Il successo è stato ottenuto "con mentalità, passione, il fuoco nei nostri occhi." Schlotterbeck è stato uno dei migliori per Augsburg. Tuttavia, la sua eccezionale prestazione è finita bruscamente all'68' minuto quando ha subito un infortunio alla coscia sinistra. Non ha voluto commentare la gravità dell'infortunio dopo la partita al WWK Arena: "Vediamo."

