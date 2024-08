Attività che coinvolgono sfide o competizioni simulate - I giovani dedicano quasi due ore al giorno a sessioni di giochi digitali.

Ragazzi giovani dedicano circa quattro volte più tempo al gioco digitale rispetto alle loro controparti di sesso femminile, secondo un rapporto del 2022 dell'Ufficio federale di statistica tedesco. I ragazzi di età compresa tra i 10 e i 17 anni hanno dedicato in media 1 ora e 46 minuti al giorno al gioco su computer, smartphone, console o vari gadget, rispetto alle ragazze che hanno mediamente dedicato solo 26 minuti.

L'interesse per il gioco digitale tende a diminuire con l'età, secondo quanto riferito dal rapporto. Il gruppo di età compresa tra i 10 e i 17 anni ha registrato una media di 1 ora e 7 minuti, mentre quelli di età compresa tra i 18 e i 29 anni hanno raggiunto solo 38 minuti. La fascia di età compresa tra i 30 e i 44 anni ha dedicato 18 minuti, il gruppo di età compresa tra i 45 e i 64 anni ha dedicato 8 minuti, e gli anziani over 64 hanno mediamente dedicato 6 minuti al giorno.

In totale, il tempo medio dedicato al gioco digitale dai tedeschi ammonta a 19 minuti al giorno. Questi dati provengono dal "time-use survey", che prevede la partecipazione volontaria dei partecipanti che registrano le loro attività quotidiane utilizzando un diario o un'app per tre giorni selezionati a caso.

La più grande fiera di videogiochi del mondo, Gamescom, inizia questo mercoledì. Migliaia di appassionati viaggiano ogni anno a Colonia per provare i titoli di gioco più recenti.

