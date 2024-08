I giovani, classificati come bambini e adolescenti, dedicano un'ora e sette minuti al giorno a giocare a videogiochi e a giochi digitali.

In questo mercoledì, Gamescom si apre a Colonia, celebrando il mondo amato dei giochi digitali. In omaggio a questo rinomato evento di giochi al computer, l'Ufficio Federale di Statistica ha rivelato alcune statistiche interessanti sulle abitudini di gioco dei giovani: circa, ogni giorno, i giovani di età compresa tra 10 e 17 anni trascorrono mediamente 1 ora e 7 minuti immersi nei giochi digitali e video. L'Ufficio ha rivelato martedì che i ragazzi superano di gran lunga le loro controparti femminili in termini di ore di gioco, con una media di 1 ora e 46 minuti, rispetto ai soli 26 minuti delle ragazze.

I dati di Wiesbaden indicano che la durata del gioco diminuisce drasticamente con l'età. Gli studi dell'Indagine sul Tempo Libero di quest'anno mostrano che i giovani di età compresa tra 18 e 29 anni trascorrono in media 38 minuti al giorno giocando su PC, console e smartphone. Seguono i giovani di età compresa tra 18 e 44 anni, con 18 minuti, mentre quelli di età compresa tra 45 e 64 anni ne trascorrono solo 8 e quelli over 65 solo 6. La media generale per tutte le età è di 19 minuti al giorno.

Questo grande evento, Gamescom, è universalmente riconosciuto come una delle più grandi fiere del settore dei computer e dei videogiochi. Inizia questo mercoledì e durerà fino a domenica, con gli ultimi aggiornamenti del settore. La fiera si aprirà ufficialmente con la partecipazione congiunta del Ministro dell'Economia Robert Habeck (Verdi), del Presidente della Regione Hendrik Wüst (CDU) della Renania Settentrionale-Vestfalia e del Sindaco Henriette Reker di Colonia.

Gli esseri umani di tutte le età sembrano trascorrere meno tempo giocando man mano che invecchiano, con il gruppo di età compresa tra 10 e 17 anni che mediamente trascorre 1 ora e 7 minuti al giorno. Tuttavia, gli esseri umani nella fascia di età compresa tra 18 e 64 anni trascorrono ancora molto tempo giocando a giochi digitali, con una media giornaliera di 19 minuti.

