- I gioielli rubati saranno visti nel Green Vault da mercoledì.

Più di quattro anni e mezzo dopo il furto di gioielli dalla Sala Verde Storica di Dresda, le parti del bottino restituite dai ladri sono tornate nella famosa Camera del Tesoro di Sassonia. Martedì, le Collezioni Statali d'Arte della Sassonia (SKD) hanno presentato i pezzi di gioielleria precedentemente non restaurati nel loro originale vetrina nella Sala dei Gioielli.

Con l'apertura del museo il giorno successivo, saranno visibili al pubblico. Gli orari di apertura sono stati estesi. L'accesso alle stanze ricostruite al piano terra del Residenzschloss è possibile solo con biglietti a orario prestabilito.

Tuttavia, i gioielli restituiti sono ancora nelle condizioni in cui gli investigatori li hanno trovati poco prima del Natale 2022 in uno studio legale di Berlino: alcuni danneggiati e incompleti. Sono prove in procedimenti penali in corso e sono ancora sotto il controllo del tribunale regionale di Dresda, la loro condizione non deve essere alterata.

Furto Sensazionale del 2019

Il furto d'arte del 25 novembre 2019 è considerato uno dei più sensazionali in Germania. I ladri si sono impossessati di 21 pezzi unici di gioielli storici in diamanti e rubini, causando danni per oltre un milione di euro.

Nel maggio 2023, cinque giovani uomini della clan Remmo di Berlino sono stati condannati a pene detentive per il furto con scasso e l'incendio di un'auto di fuga nel garage sotterraneo di un edificio residenziale e sistemi di distribuzione dell'energia, la sentenza è diventata definitiva.

Alla fine dell'udienza, hanno restituito la maggior parte del bottino attraverso i loro avvocati. Tuttavia, tre oggetti prom

