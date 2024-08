I Giochi Paralimpici sono iniziati con grandi ambizioni e una celebre figura di Hollywood ha onorato l'occasione.

Ritmi tonanti, uno spettacolo di luci vivace - e un potente appello: Parigi ha dato il via ai 17esimi Giochi Paralimpici Estivi in un luogo iconico con uno spettacolo all'avanguardia, chiedendo al mondo maggiore accettazione. Le emozionanti celebrazioni lungo i Champs-Élysées e la Place de la Concorde sono state concepite per accendere "i migliori giochi mai visti".

Alle 22:37, il Presidente francese Emmanuel Macron ha pronunciato le parole finali: "Io dichiaro aperti i 17esimi Giochi Paralimpici Estivi di Parigi." Questo ha segnato l'inizio di undici giorni di competizioni nella capitale francese, con 549 eventi medagliati in 22 sport.

"Viva la rivoluzione dell'accettazione!"

"È stato stabilito che dobbiamo fare di più. Duecentoventicinque anni fa, la Place de la Concorde era l'epicentro della Rivoluzione francese, e spero che anche qui si accenda la scintilla per la rivoluzione dell'accettazione," ha detto Andrew Parsons, Presidente del Comitato Paralimpico Internazionale. "La storia viene scritta ora," ha detto Tony Estanguet, il capo organizzatore, alla folla.

La leggenda del cinema Jackie Chan era presente all'evento paralimpico. Più di 50.000 spettatori hanno affollato i Champs-Élysées e il cuore della festa di apertura, la Place de la Concorde, trasformata in un'immensa arena intorno all'antico Obelisco di Luxor, il monumento più antico della città.

A differenza della cerimonia olimpica piovosa di un mese prima, il tempo ha collaborato. Con temperature gradevoli di 25 gradi e cieli sereni, i circa 4.400 atleti hanno percorso la Avenue des Champs-Élysées dalla partenza all'Arco di Trionfo fino alla Place de la Concorde.

Strato di asfalto temporaneo sulle tradizionali pietre del selciato

Per garantire l'accessibilità agli atleti disabili sull'Avenue des Champs-Élysées, è stato posato uno strato di asfalto temporaneo sulle tradizionali pietre del selciato. A differenza della cerimonia di apertura olimpica sulla Senna, gli spettatori hanno avuto l'opportunità di assistere lungo il grandioso viale e intorno al Museo del Louvre, dove è stata accesa la fiamma paralimpica. La gente stava in fila per cinque lungo il percorso.

Prima che facesse buio, la squadra tedesca, guidata dai portabandiera Edina Müller e Martin Schulz, è entrata nel luogo storico alle 20:25, accolta da acclamazioni fragorose mentre rappresentava la quarta nazione. Sulla tribuna, il Presidente federale Frank-Walter Steinmeier e sua moglie Elke Büdenbender hanno accolto la squadra tedesca, composta da 143 partecipanti e cinque guide.

"Io sono completamente fiducioso che vivremo un inizio incredibile e poi saremo travolti da un'ondata di emozione," ha detto il Presidente DBS Friedhelm Julius Beucher. Tuttavia, alcuni atleti, tra cui diversi giocatori di basket in carrozzina il cui primo turno preliminare era previsto per giovedì mattina alle 10:30, hanno lasciato la cerimonia prima che la squadra avesse completato il suo giro intorno all'Obelisco di Luxor al centro delle celebrazioni. Dopotutto, ci sono questioni più importanti di uno spettacolo indimenticabile.

