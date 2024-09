I Giochi Paralimpici si sono conclusi con una sorprendente cerimonia di chiusura tenutasi allo Stade de France di Parigi.

Numerosi individui affrontano il clima umido all'interno dello Stade de France di domenica, con atleti delle 169 delegazioni che mostrano le loro mosse e ballano attraverso la venue, simboleggiando la fine delle competizioni.

L'intrattenimento è stato fornito dal musicista elettronico francese Jean-Michel Jarre, dal DJ Martin Solveig e da altri, accompagnati da spettacolari giochi di luce e un impressionante spettacolo pirotecnico.

"Cari atleti," ha detto Tony Estanguet, capo dell'organizzazione di Parigi 2024 durante la cerimonia, "questo è stato spettacolare, indiscutibile, indimenticabile, e lo dobbiamo a voi. Ogni volta che avete gareggiato, più persone si sono unite alla celebrazione; ogni volta che avete avuto successo, l'entusiasmo è aumentato.

"Con ogni sospiro, ogni acclamazione, ogni battito del cuore che avete suscitato, avete cambiato la narrazione intorno allo sport e alle disabilità."

Inoltre, Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale, ha dichiarato che Parigi aveva "fissato lo standard" per le future Paralimpiadi, incoraggiando il progresso sociale per le persone con disabilità.

"Oltre questi 12 giorni di competizione, dobbiamo abbattere le barriere che esistono nella società," ha detto Parsons. "Dobbiamo fornire opportunità e potenza alle persone con disabilità per prosperare fuori dallo sport, nell'istruzione, nell'occupazione, nell'intrattenimento, nel governo, nella società civile - ovunque.

"La diversità e l'unicità non dovrebbero dividerci. La diversità e l'unicità dovrebbero unire noi, ispirare il cambiamento e rendere questo mondo un posto migliore per tutti."

Circa 4.400 atleti hanno partecipato alle Paralimpiadi di quest'anno, coprendo 549 eventi medagliati in 22 sport. Sono stati battuti numerosi record, come più di 40 nell'atletica paralimpica e 30 nella nuoto.

La Cina ha conquistato il primo posto nel conteggio delle medaglie con 94 ori (220 totali), lasciando la Gran Bretagna al secondo posto con 49 ori e gli Stati Uniti al terzo con 36. Questo è il sesto anno consecutivo che la Cina guida il conteggio delle medaglie, con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti che si piazzano rispettivamente al secondo e al terzo posto anche alle Paralimpiadi di Tokyo.

Gli Stati Uniti hanno concluso i Giochi con 106 medaglie, una in più rispetto a Tokyo, e hanno scelto la nuotatrice Ellie Marks e il giocatore di basket in carrozzina Paul Schulte, veterani della squadra che hanno partecipato alle loro terze e quarte Paralimpiadi a Parigi, come portabandiera alla cerimonia di chiusura.

L'attenzione si sposta ora su Los Angeles, che organizzerà i prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici nel 2028.

L'attrice e star di Broadway Ali Stroker, la prima vincitrice del Tony Award in carrozzina, ha cantato l'inno nazionale americano alla cerimonia di chiusura mentre la bandiera paralimpica veniva consegnata al sindaco di Los Angeles, Karen Bass.

"L'entusiasmo e la camaraderie mostrati durante gli eventi sportivi allo

