I Giochi Paralimpici iniziano con uno spettacolo di apertura straordinario lungo il famoso Champs-Élysée.

Mercoledì, un'entusiasmante sfilata Paralimpica lungo i Champs-Élysées verso la Place de la Concorde ha dato il via ai Giochi di Parigi. Circa 4.400 atleti partecipano alle competizioni nella capitale francese, lottando per 549 ambite medaglie d'oro, d'argento e di bronzo.

La squadra tedesca vanta 143 atleti, sia uomini che donne, tra cui 5 guide. Il 4° giorno, la squadra sarà guidata dalla canoista Edina Müller e dal triatleta Martin Schulz, selezionati come portabandiera.

I Giochi Paralimpici di Parigi mettono in mostra atleti provenienti da diverse nazioni, con altri paesi partecipanti.

