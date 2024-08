- I giochi del Festival del Castello a Plau vanno in seconda metà

Plau am See (distretto di Ludwigslust-Parchim) attira visitatori non solo per la sua natura intatta e l'accesso alle aree sportive sull'acqua della regione dei laghi del Meclemburgo, ma anche per le offerte culturali. Quest'estate, i Burgfestspiele presentano "Il libro della giungla" come musical per famiglie basato sul libro di Rudyard Kipling, e la rivista "Hotel Las Ananas" piena di successi Schlager e pop e rock.

Secondo gli organizzatori, circa 3.000 visitatori hanno goduto degli spettacoli sul palcoscenico all'aperto nel cortile del castello dalla metà di luglio, e sono previsti ancora uno o due spettacoli alla settimana fino al 24 agosto. Dal 2022, i Burgfestspiele hanno arricchito la vasta gamma di eventi estivi all'aperto per gli ospiti del nord-est.

Il programma di intrattenimento a Plau è integrato da serate musicali e cabaret. L'12 agosto, la Pfeffermühle di Lipsia eseguirà il loro programma "5 Percent Dignity" a Plau, seguita dal comico e illusionista Till Froemmel l'15 agosto. Il vecchio cinema abbandonato verrà utilizzato come palcoscenico, ad esempio il 18 agosto, quando canzoni e chansons da Bodo Wartke a George Kreisler saranno eseguite.

