I giocatori: Il campionato da 10,5 milioni di dollari è destinato a diventare un evento "importante"?

Il Players Championship si svolge al TPC Sawgrass questa settimana

Lo Stadium Course è famoso per l'isola verde del par-tre 17

Spesso definito il "quinto major" del golf

Il prestigioso evento, con la sua famosa 17a buca con isola verde, ha tutte le caratteristiche di un major e viene regolarmente considerato alla pari dei quattro tornei più importanti del gioco.

Ma - e c'è sempre un ma - non è mai considerato alla stessa stregua del Masters, dell'U.S. Open, del British Open o dell'U.S. PGA.

Il Players, che si svolge al TPC Sawgrass in Florida, è l'evento di punta del PGA Tour.

Vanta probabilmente il campo più forte del golf, un montepremi pari a quello dei major, uno splendido layout adatto ai fan nello Stadium Course appositamente costruito e, a detta di tutti, un'ospitalità insuperabile per i giocatori.

Secondo l'ex campione degli U.S. Open Geoff Ogilvy, è solo questione di tempo prima che il Players venga elevato allo status di major.

"Il tempo fa molte cose", ha detto l'australiano a Living Golf della CNN.

"Il Masters si è evoluto in un major, non era destinato a diventarlo. È molto probabile che tra 20, 30, 40, 50, 100 anni il Players possa essere il torneo più importante del golf".

Rickie Fowler, che lo scorso anno ha vinto il torneo in uno spareggio a tre con Sergio Garcia e Kevin Kisner, è già convinto.

"Mi sento di considerare questo evento come un major", ha dichiarato Fowler ai giornalisti presenti a Sawgrass.

"Ha un'atmosfera da major, ovviamente è uno dei migliori campi che si giocano tutto l'anno, su un campo da golf difficile".

Il torneo è iniziato ad Atlanta nel 1974 prima di stabilirsi, nel 1982, nel nuovo Stadium Course del TPC Sawgrass, progettato da Pete Dye, su 415 acri di terreno paludoso acquistato per un dollaro vicino a Ponte Vedra Beach.

Fu un'idea dell'allora commissario del PGA Tour Dean Beman, che voleva un sito per l'unico torneo di proprietà dei giocatori del tour.

Quest'anno, alla sua 43a edizione, il vincitore si porterà a casa ben 1,8 milioni di dollari, una somma pari solo ai tre major americani e poco più del British Open.

Il montepremi complessivo è il più ricco di tutti i tour di golf, con un montepremi di 10,5 milioni di dollari, il più grande di 500.000 dollari.

Accanto al montepremi eccezionale, c'è anche l'affermazione che chiunque vinca avrà battuto il campo più forte del golf: Il Players presenta probabilmente i migliori 144 giocatori del pianeta.

Il Masters, invece, è solo su invito, basato su determinati criteri di qualificazione e su un campo di circa 90 giocatori. I campioni del passato e un'infarinatura di dilettanti e giocatori internazionali compongono il numero.

Anche l'U.S. Open e il British Open prevedono posti per qualificati e dilettanti, mentre l'U.S. PGA riserva una ventina di posti ai suoi professionisti dell'insegnamento.

E poi c'è lo Stadium Course: un percorso acclamato per il suo design, con due buche consecutive che non vanno nella stessa direzione, un test difficile per i giocatori di tutti gli stili e punti di osservazione in stile stadio per le grandi gallerie.

E c'è anche l'iconico green della 17ª, circondato su quasi tutti i lati dall'acqua che funge da calamita per le palline. L'anno scorso vi sono annegate ben 45 palline, per la gioia della folla in delirio.

Esistono anche particolari tradizioni del Players Championship. Da quando Jack Nicklaus ha vinto l'evento inaugurale, il vincitore ha donato una delle sue mazze vincenti alla collezione, ospitata nella clubhouse in stile mediterraneo di Sawgrass, che si estende su 77.000 metri quadrati.

Il Players, quindi, ha soldi, riconoscimenti e carattere. Cosa ostacola il riconoscimento delle major?

La storia.

I quattro moderni major si sono uniti quando il Masters, gestito dall'Augusta National, è iniziato nel 1934.

Il British Open, ospitato dal R&A, è iniziato nel 1860, mentre lo U.S. Open si è tenuto per la prima volta nel 1895 e lo U.S. PGA è nato come evento matchplay nel 1916 prima di passare allo strokeplay nel 1958.

Tutte le principali pietre miliari del golf si basano su questi eventi. Nicklaus detiene il record con 18 titoli major, mentre l'inseguimento di Tiger Woods si è fermato a 14 major. Rory McIlroy, Jordan Spieth e altri sono impegnati a inseguire queste pietre miliari.

Poi c'è il "grande slam", ovvero la conquista di tutti e quattro i major contemporaneamente. Nessun giocatore ha mai realizzato il grande slam moderno e solo cinque giocatori hanno vinto un grande slam "in carriera", ovvero le vittorie in tutti e quattro i major ad un certo punto della loro vita: Gene Sarazen, Ben Hogan, Gary Player, Nicklaus e Woods.

"I major definiscono la storia, definiscono la carriera di un giocatore", ha dichiarato a Living Golf della CNN Mike Davis, direttore esecutivo dell'U.S.G.A. che gestisce gli U.S. Open.

"Una delle cose che contraddistingue i major è che la loro storia rende il campionato dell'anno in corso e sicuramente quelli futuri ancora più speciali".

Il Players, quindi, potrà anche avere tutte le carte in regola, ma non può riportare indietro l'orologio.

O forse sì?

"Direi che è al quinto posto nella lista dei tornei che la maggior parte dei giocatori vuole vincere, a parte forse l'open nazionale", ha detto Ogilvy.

"Se tutto si fermasse ora, sarei più felice di avere un Australian Open sul mio caminetto e non mi mancherebbe così tanto il Players.

"Il PGA Tour negli Stati Uniti, che sia giusto o meno, è in genere l'organo di controllo di tutto il golf - ha la massima influenza - quindi il loro torneo sul loro campo, che continua a essere vinto dai migliori giocatori del mondo, a un certo punto potrebbe essere riconosciuto come uno dei tornei più importanti del golf.

"Forse non davanti ai due Open, ma potrebbe sicuramente evolvere in quel posto".

Per ora, Fowler, campione uscente dei Players, sa che deve ancora conquistare un titolo importante.

"L'obiettivo numero uno della mia lista, sì, voglio vincere un major", ha detto alla conferenza stampa per il Players Championship di quest'anno ad aprile.

Fonte: edition.cnn.com