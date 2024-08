- I giocatori di pallacanestro sognano di vincere una medaglia

Allenatore tedesco Alfred Gislason, di solito calmo, è esploso a bordo campo dopo la vittoria ai quarti di finale olimpica, i suoi giocatori che festeggiavano intorno al vincitore della partita Renars Uscins. La squadra di handball tedesca, dopo una rimonta incredibile, ha sconfitto Francia, campione d'Europa e olimpico, 35:34 (29:29, 14:17) ai tempi supplementari, sognando la loro prima medaglia in un torneo importante da Rio de Janeiro otto anni fa.

"Questa è stata una partita incredibile a questo livello. La squadra è stata fenomenale e è rimasta calma per tutta la partita. Sono orgoglioso di come hanno gestito questa sfida," ha detto Gislason, visibilmente colpito dai 70 minuti drammatici. "Considerando quanto sia inesperta la nostra squadra, è incredibile raggiungere una simile prestazione in queste circostanze."

Campione del Mondo Under 21 Uscins e David Späth hanno guidato la squadra DHB alla vittoria

In una partita epica di fronte a un pubblico appassionato di circa 27.000 persone a Lille, dove la squadra DHB era in svantaggio di sei gol all'inizio della seconda metà, i campioni del Mondo Under 21 Uscins e David Späth sono diventati eroi sportivi. "Renars è stato eccezionale in attacco e David è stato grande dietro una difesa forte," ha elogiato Gislason i due giovani.

L'ala destra Uscins ha salvato la squadra tedesca che lottava coraggiosamente con la sua rete del pareggio nell'ultimo secondo, portando la partita ai tempi supplementari e diventando il giocatore chiave con 14 gol. "Sono molto felice della vittoria che meritavamo," ha detto Uscins.

Sei secondi prima della fine del tempo regolamentare, la squadra DHB sembrava destinata a perdere. Con un gol di svantaggio, la Francia aveva la palla, ma Julian Köster ha intercettato un passaggio di Dika Mem e ha impostato Uscins, che ha segnato con freddezza. "Köster ha un incredibile intuito per ciò che fa l'avversario. È stato un grande shock per i francesi," ha descritto Gislason la scena che ha cambiato l'incontro.

Aspetta la Spagna

Nei tempi supplementari, Uscins ha continuato a segnare a volontà, mentre Späth ha tenuto la difesa stretta, assicurando un'altra vittoria per la squadra DHB. Nella semifinale di venerdì, la Germania affronterà di nuovo la Spagna. "Se festeggiamo ora, non lasceremo la semifinale come vincitori," ha ammonito Gislason pochi minuti dopo il fischio finale.

Nella fase a gironi, la squadra DHB aveva vinto 33:31 contro gli Europei del Sud, assicurandosi il posto nella fase a eliminazione diretta. "Mi sento solo felicità e gioia," ha detto Späth, che ha salvato l'ultimo tiro dei francesi ai tempi supplementari e poi è corso selvaggiamente per il campo.

La Germania aveva perso le partite precedenti contro la Francia ai campionati europei casalinghi di gennaio e al mondiale dell'anno scorso. Con la loro prima vittoria in una competizione contro i padroni di casa olimpici dal 2013, la squadra tedesca si è anche vendicata della squadra DHB femminile, che aveva perso contro l'Équipe Tricolore agli ottavi di finale il giorno prima. "Non ho idea del perché ce l'abbiamo fatta oggi, perché abbiamo avuto la fortuna. Era solo lì," ha detto il playmaker Juri Knorr.

Karabatic se ne va con gli applausi

L'eliminazione della Francia ha anche segnato la fine della carriera del tre volte campione del mondo di handball Nikola Karabatic. Dopo il fischio finale, è stato acclamato e applaudito da entrambe le squadre. Il giocatore di 40 anni, che ha vinto tre ori olimpici e quattro campionati del mondo nella sua carriera ricca di trofei, si ritira senza la medaglia desiderata.

Una vittoria tedesca sembrava assicurata già prima dell'inizio della partita. La fiducia era alta, non vista da tempo. Questo era in parte dovuto alla vittoria della squadra di Gislason contro la Francia in un incontro amichevole lo scorso luglio. Ma questa volta, la squadra DHB affrontava un intero paese. L'atmosfera allo stadio di calcio OSC Lille era ancora più carica di quella del duello tra le squadre femminili. I tifosi hanno accompagnato molte azioni tedesche con fischi.

Rimonta premiata

La difesa tedesca mancava di presenza nelle prime fasi. Simultaneamente, il portiere Andreas Wolff deludeva, permettendo ai padroni di casa di segnare facilmente dalla linea. Anche se Knorr, Uscin e Sebastian Heymann, che ha segnato sei gol come il capitano Johannes Golla, hanno mostrato ambizione in attacco, l'efficienza complessiva era scarsa.

Inoltre, il portiere della Francia Vincent Gerard ha salvato più di dieci tiri solo nel primo tempo. È stato solo quando Späth ha sostituito Wolff nella porta tedesca che c'è stato più supporto. Tuttavia, la squadra tedesca si è trovata in svantaggio 14:20 poco dopo la ripresa, con il presidente del CIO Thomas Bach a guardare. Ciò che è seguito potrebbe essere registrato negli annali dello sport.

Leggi anche: