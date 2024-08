Duel olimpico con la Spania - I giocatori di pallacanestro si aspettano drammatici:

I giocatori di pallamano tedeschi non credono che la loro vittoria nel turno preliminare contro la Spagna avrà un impatto sulla semifinale. "Non fa differenza. Sappiamo che ora ricomincia tutto. Non si deciderà normalmente," ha detto Rune Dahmke in vista del duello olimpico di oggi con gli Iberici (16:30). L'ala sinistra si sta preparando per "il prossimo dramma."

"Avversario molto sgradevole"

Nella fase a gruppi, la squadra di Bundestrainer Alfred Gislason ha vinto 33:31 e ha garantito il loro passaggio precoce ai quarti di finale. Hanno poi iniziato la fase a eliminazione diretta con una vittoria epica contro il favorito numero uno Francia, che dovrebbe galvanizzare la squadra DHB e condurla all'oro. "Non sono preoccupato che ci faremo trasportare. Dobbiamo solo trovare un modo per rimetterci in piedi per essere un po' freschi nella semifinale," ha detto Dahmke.

La squadra DHB parte come lieve favorita nella semifinale. A differenza della squadra di Gislason, la squadra spagnola non ha convinto nella sua partita di quarti contro l'Egitto. "Gli spagnoli sono una squadra che può anche raggiungere la finale senza giocare una buona partita. È così che si sente ora. È un avversario molto sgradevole," ha avvertito il capitano Johannes Golla. "Spero che non sarà un vantaggio perché lo prendiamo alla leggera, ma ovviamente non accadrà."

Due duelli drammatici alle Olimpiadi

Ci sono stati molti duelli tra Germania e Spagna, due alle Olimpiadi sono indimenticabili. Prima, il drammatico 26:27 negli ottavi di finale nel 2000 a Sydney. Poco prima della fine, Stefan Kretzschmar ha colpito la parte inferiore della traversa con un tiro regolamentare. Gli spagnoli hanno contrattaccato e hanno segnato il gol vincente.

Quattro anni dopo, entrambe le squadre si sono affrontate in un'epica partita degli ottavi di finale ad Atene. La partita è ancora considerata una delle migliori partite della nazionale tedesca di pallamano. Dopo 80 minuti di gioco, due tempi supplementari e una serie di tiri di rigore, la Germania ha vinto 32:30 e ha poi vinto l'argento.

La vittoria drammatica contro la Francia nella fase a eliminazione diretta ha aumentato le aspettative per i giocatori di pallamano tedeschi, rendendo il loro duello di semifinale con la Spagna ancora più intenso.

La storia tra Germania e Spagna è piena di duelli drammatici, come le dolorose sconfitte negli ottavi di finale nel 2000 e nel 2004.

