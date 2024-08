I giocatori di pallacanestro piangenti sono "orgogliosi di essere bombe"

I tedeschi hanno lottato con grande determinazione contro il favorito numero uno Francia nei quarti di finale. Nonostante la sconfitta, sono anche orgogliosi di sé stessi. Invece di giocare per le medaglie per la prima volta dal 1992, come sperato, il ritorno olimpico dopo 16 anni è finito prematuramente.

Quando il grande sogno della medaglia è scoppiato, Emily Bölk ha radunato le sue compagne di squadra sul campo e ha pronunciato un discorso emotivo con le lacrime agli occhi ma anche un sorriso sul viso. La capitano ha parlato a una squadra in lacrime e delusa, ma nessuno dovrebbe vergognarsi: nella sconfitta per 23:26 (10:13) contro la Francia campione olimpica e del mondo, la selezione DHB aveva fiutato una sensazione fino a pochi istanti dalla fine del thriller di Lille.

"I sono really proud," ha detto Bölk in seguito, la squadra tedesca poteva "tenere la testa alta" e con "la migliore prestazione" che avevano mostrato, non solo in questo torneo. "Abbiamo reso le cose molto difficili per la Francia, quindi c'è sicuramente una conclusione positiva, è stato un grande finale," ha sottolineato il capitano.

Antje Döll aveva portato la selezione DHB a un solo gol di distanza dal 21:23 cinque minuti prima della fine dopo un breve pareggio di 15:15 - ma è stato il più vicino che sono riusciti a essere. "È triste che il nostro sogno sia finito," ha detto l'allenatore Markus Gaugisch, "Sono deluso che siamo fuori."

Piccole cose mancavano per il "miracolo"

La delusione era comprensibile. Invece di giocare per le medaglie per la prima volta dal 1992, il ritorno olimpico dopo 16 anni è finito prematuramente. "È stato un grande sogno per tutti noi lasciare tutto in campo per realizzare il miracolo, e sarebbe stato un miracolo se si fosse battuto la Francia in Francia," ha detto Gaugisch. Alla fine, però, "piccole cose" sono mancate che hanno fatto la differenza contro la potente Francia.

"Io ho avuto la sensazione che ogni giocatore ha creduto in esso per 60 minuti oggi, abbiamo dato really everything," ha sottolineato anche Döll, ma ha anche criticato le "piccole cose" come la debolezza nella finalizzazione. Döll ha parlato di un "fine soddisfacente" nonostante un "preliminare round non così spettacolare." Era soddisfacente, ma non il felice finale sperato e a volte possibile. La selezione DHB ha messo in scena una forte prestazione difensiva per gran parte della partita contro il favorito del torneo, guidata da Bölk (7 gol), di fronte a circa 27.000 spettatori entusiasti al Stade Pierre-Mauroy.

Tiri sbagliati, passaggi imprecisi, errori tecnici

La prima fase apparteneva ai padroni di casa. Tiri sbagliati, passaggi imprecisi, errori tecnici: ci sono voluti più di otto minuti per Xenia Smits per segnare il primo gol tedesco. E così la festa francese era già in pieno svolgimento quando Gaugisch ha chiamato il suo primo timeout dopo 14 minuti. Gli spettatori ballavano sulle tribune per il vantaggio della loro squadra di 7:3.

Leggi anche: