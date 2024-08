I giocatori di basket statunitensi si assicurano la loro ultima medaglia d'oro - il record olimpico tedesco è storicamente cattivo

A Parigi, la decisione finale delle medaglie olimpiche cade: gli Stati Uniti vincono la finale di basket femminile - e conquistano l'oro contro la nazione ospitante Francia. Il record olimpico tedesco nel complesso è deludente.

La squadra di basket femminile degli Stati Uniti vince l'ultima medaglia d'oro dei Giochi Olimpici di Parigi. La squadra statunitense ha vinto il torneo finale drammatico contro i padroni di casa francesi 67:66. È l'ottava vittoria consecutiva del torneo olimpico per la squadra di basket femminile degli Stati Uniti. Insieme alla Cina, gli Stati Uniti vincono il maggior numero di medaglie d'oro dei Giochi di Parigi (40). La Francia conclude le Olimpiadi al quinto posto nella classifica delle medaglie, con 16 ori.

Nel frattempo, la squadra tedesca continua la tendenza negativa dei Giochi Olimpici estivi di Parigi. Anche se gli atleti possono festeggiare alcune medaglie d'oro in più, il bilancio complessivo rimane storicamente debole. Dopo le decisioni finali, la Germania si classifica al decimo posto nella classifica delle medaglie, il peggior risultato dal 1952.

Il totale di 33 medaglie è anche il più basso dalla riunificazione, con la Germania che aveva vinto 37 medaglie a Tokyo 2021. Tuttavia, questa volta ci sono state più medaglie d'oro da festeggiare: dodici vittorie olimpiche, rispetto alle dieci del Giappone.

"Abbiamo iniziato questi Giochi con un obiettivo diverso", ha detto Olaf Tabor, direttore delle prestazioni sportive del Comitato Olimpico Tedesco, sabato. "Molti quarti e quinti posti sono la prova di prestazioni forti, ma comunque fa male, abbiamo lasciato alcune medaglie sul tavolo". Tuttavia, ha visto "prestazioni eccellenti, addirittura di livello mondiale, in quasi tutti gli sport".

La Germania riesce a malapena a raggiungere i primi dieci nella classifica delle nazioni. Tuttavia, a lungo termine, l'obiettivo è quello di risalire. "Il quinto posto" è ciò che Tabor mira ai prossimi Giochi Estivi, ma questo richiederà progressi chiari nella creazione di un'agenzia sportiva. Questo, ha sottolineato, è "un passo necessario" per una promozione più efficiente dello sport di élite.

Gli sport più riusciti sono l'equitazione (cinque medaglie, quattro d'oro) e il canottaggio (sei medaglie, due d'oro). La squadra tedesca ha anche migliorato rispetto all'ultima volta negli sport olimpici principali dell'atletica leggera e della nuoto. Deludenti, tuttavia, sono stati i risultati dei schermidori, dei lottatori, dei velisti e dei tiratori, che sono tornati a casa senza medaglia. La Federazione Ciclistica Tedesca (BDR) ha anche deluso le aspettative con solo due medaglie.

