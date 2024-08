- I giocatori del Bayern porteranno il campione del mondo Voigtmann

Campione del Mondo di Basket Johannes Voigtmann si unisce ai campioni di Germania FC Bayern. Il 31enne lascia il potentissimo Olimpia Milano e ha firmato un contratto fino al 2027, come annunciato dal club di Monaco di Baviera.

Per il centro, questo significa anche un ricongiungimento con l'allenatore di Bayern Gordon Herbert, sotto cui Voigtmann ha vinto sensazionalmente il Mondiale con la nazionale tedesca nel 2023.

Alle Olimpiadi di Parigi, Voigtmann e la squadra della FederazioneBasketball tedesca hanno mancato il bronzo dopo la sconfitta contro la Serbia e si sono classificati quarti. Per l'allenatore Herbert, questo è stato il suo ultimo torneo da allenatore nazionale. Il suo successore sarà presentato giovedì.

General Manager Pesic: Voigtmann un leader

"Con Jo Voigtmann, acquisiamo un giocatore di livello internazionale", ha detto il general manager dei Bayern Marko Pesic. Il nativo della Turingia è anche un leader.

Voigtmann ha giocato l'ultima volta nella Bundesliga nel 2016 per i Frankfurt Skyliners. Dopo tappe con il club spagnolo Baskonia e il CSKA Mosca in Russia, è passato in Italia. "Sono molto felice di essere a Monaco e di tornare in Germania e nella Bundesliga dopo molti anni all'estero", ha detto Voigtmann.

