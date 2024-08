I giganti mondiali dell'automobile si trovano ad affrontare la diminuzione delle vendite di veicoli e la diminuzione dei profitti finanziari.

I giganti dell'auto a livello globale stanno affrontando un calo negli utili e nei profitti. Secondo un rapporto della società di consulenza EY, pubblicato venerdì, questi 16 giganti hanno registrato una diminuzione del 8% degli utili e del 2% delle vendite nella prima metà dell'anno. La maggior parte dei produttori sta vivendo un calo più pronunciato, poiché i costruttori automobilistici giapponesi stanno guadagnando terreno grazie al yen debole, che fa aumentare la media.

I costruttori automobilistici giapponesi hanno registrato un aumento del 14% degli utili e un aumento del 37% dei profitti. Tuttavia, i produttori tedeschi hanno registrato un calo del 0,4% delle entrate e una diminuzione del 18% degli utili.

Il settore automotive è particolarmente preoccupato per la situazione in Cina. Come ha spiegato EY, "Mentre c'è stata una crescita delle vendite del 2,9% in Europa e un lieve aumento del 0,8% negli Stati Uniti, i produttori cinesi hanno subito un calo delle vendite del 11,2%". Rispetto a questo, le società tedesche se la sono cavata meglio, registrando un calo del 6,9% delle vendite in Cina.

La ricerca di EY ha indicato che la società più redditizia è stata il costruttore sudcoreano Kia, con un margine di profitto del 13,1%. Nonostante diminuzioni di circa 2-3 punti percentuali, i produttori tedeschi Mercedes-Benz (10,9%) e BMW (10,8%) hanno mantenuto la seconda e la terza posizione in termini di margine di profitto. Stellantis e Tesla hanno subito cali sostanziali di redditività.

