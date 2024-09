I Giants non affrontano la stessa sconfitta brutale questa volta.

Ancora una volta, questa stagione di football, i New York Giants non sono riusciti a segnare un touchdown e hanno perso, subendo la loro terza sconfitta. Nonostante avessero guidato in diverse statistiche, sono stati superati dai loro "frenemies", i Dallas Cowboys.

I Cowboys sono riusciti a trionfare nella National Football League (NFL), battendo i Giants 20-15 per la seconda volta di fila. Il quarterback Dak Prescott e il wide receiver CeeDee Lamb hanno guidato l'attacco, con Prescott che ha passato per 221 yard e due touchdown, uno dei quali è andato a Lamb per un totale di 98 yard in sette ricezioni.

Il punto di svolta della partita è stata la difesa dei Cowboys, che ha colmato il vuoto lasciato dalla linea offensiva dei Giants, limitandoli a soli 26 yard su 24 tentativi. Si tratta di un notevole miglioramento rispetto alle 186 yard concesse nelle prime tre partite.

Il quarterback dei Giants, Daniel Jones, ha faticato a trovare un varco per segnare un touchdown nonostante la superiorità statistica della sua squadra, che guidava in categorie come i primi down, le yard passate e le yard totali. Nella seconda metà della partita, i Giants hanno lanciato un attacco quasi da 100 yard, coprendo 77 yard in 11 azioni, ma hanno optato per un field goal invece di tentare un touchdown sulla quarta down, piazzandosi a soli 3 yard dalla linea di meta dei Cowboys.

Nessuna Sorpresa Questa Volta

La tabella dei punti dei Giants si è illuminata solo per i field goal, grazie al personale miglior di cinque calci riusciti del kicker Greg Joseph. Tuttavia, non sono riusciti a superare i loro avversari. Nell'ultimo attacco, Jones ha lanciato un intercetto; il chiodo sulla bara dei Giants, sigillando la loro terza sconfitta stagionale e la loro seconda partita senza touchdown.

Analizzando le statistiche, i Giants non avevano molte speranze contro la difesa in difficoltà dei Cowboys. Il punteggio di 15-20 ha segnato la loro settima sconfitta consecutiva contro i Cowboys, con 14 delle ultime 15 partite che si sono concluse con una sconfitta. In positivo, almeno questa volta hanno lottato, a differenza della stagione precedente quando hanno subito pesanti sconfitte di 17-49 e 0-40.



