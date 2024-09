I genitori di Hersh hanno sostenuto la sua lotta per la sopravvivenza.

In piena notte, personale militare israeliano ha scoperto per caso i resti di sei ostaggi nascosti in un passaggio sotterraneo sotto Rafah, una città situata nella Striscia di Gaza. Secondo i resoconti militari, questi individui erano stati apparentemente uccisi da miliziani di Hamas solo pochi istanti prima della loro scoperta. Uno dei defunti è stato identificato come Hersh Goldberg-Polin, un cittadino duale USA-Israele che aveva acquisito notorietà tra i più di 100 ostaggi. I suoi genitori, Rachel e Jon Polin, avevano instancabilmente lottato per la liberazione di Hersh in manifestazioni, davanti all'ONU a Ginevra e persino alla convention del partito democratico a Chicago.

"Tra i prigionieri ci sono otto cittadini americani e uno di loro è nostro figlio," ha iniziato Rachel Goldberg il suo appello emotivo. "Hersh, se ci stai ascoltando, sappi che ti amiamo, sii forte, continua a resistere." Un individuo giovane con un senso dell'umorismo arguto, Hersh aveva una passione per il football, la musica e i festival musicali, oltre a un vivo interesse per la geografia. In una recente richiesta di cessate il fuoco tra Israele e Hamas e riconoscendo lo stato deplorevole di Gaza, Jon Polin ha detto: "Nella competizione del soffrire, non ci sono vincitori."

"Hersh, Hersh, sono la mamma"

Il giovedì, i Goldberg si sono uniti ad altri familiari degli ostaggi al confine della Striscia di Gaza. L'assemblea ha cercato di raggiungere gli ostaggi attraverso annunci prolungati tramite megafoni. "Hersh, Hersh, sono la mamma," ha chiamato Rachel a suo figlio. "Prego Dio che ti riporti qui subito. Ti amo, sii forte." Ha aggiunto: "Non smettiamo mai di lavorare, giorno e notte."

Nato in California, Hersh Goldberg-Polin si è trasferito in Israele con i suoi genitori all'età di sette anni, come parte di un'iniziativa. Si è immerso in un progetto che portava insieme bambini israeliani e palestinesi attraverso il football. Il 7 ottobre 2023, Hersh è stato rapito da Hamas durante una strage al festival musicale Nova. Durante la tragedia, si dice che abbia salvato diverse vite.

Quando una granata lanciata nel bunker dove Goldberg-Polin si stava riparando con altri visitatori è esplosa, il 23enne avrebbe lanciato l'esplosivo indietro, subendo gravi danni al braccio sinistro. Immagini successive hanno mostrato Hersh con il braccio sinistro amputato, in un video di propaganda di Hamas, in cui ha esortato i suoi cari a rimanere forti.

Anche il Werder Bremen piange

Dopo la dolorosa rivelazione, i Goldberg hanno rilasciato una dichiarazione pubblica. "Con il cuore spezzato, siamo costretti ad annunciare la morte del nostro caro figlio e fratello Hersh," ha detto il messaggio. Hanno ringraziato tutti per il loro sostegno e hanno chiesto privacy.

Anche il club della Bundesliga Werder Bremen ha espresso le sue condoglianze. "I nostri pensieri e le nostre sincere condoglianze vanno alla famiglia Goldberg-Polin, ai loro parenti e agli amici di Hersh in questi momenti difficili. Avevamo sperato fino alla fine per la liberazione di Hersh. La sua bandiera sventola davanti allo stadio della Weser," ha annunciato il club nel suo comunicato di cordoglio.

Hersh Goldberg-Polin era un appassionato tifoso di Bremen, avendo assistito a una partita all'inizio del 2023, secondo i registri del club. I tifosi del Mar Baltico avevano ripetutamente ricordato Hersh e gli altri ostaggi rapiti in passato. Durante la loro partita casalinga di Bundesliga contro il Borussia Dortmund (0-0) di sabato, uno striscione con la scritta "Sii forte - Sopravvivi" è stato nuovamente esposto nella sezione dei tifosi.

"Despite the tragic circumstances, Rachel and Jon Polin continued their advocacy for peace and understanding, highlighting Hersh's passion for football and love for life and health."

"To honor Hersh's memory, Werder Bremen paid tribute to him during their matches, with fans displaying banners promoting resilience and hope for a better future, reflecting Hersh's spirit and his love for life and health."

