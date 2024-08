- I genitori assumono un ruolo attivo: Matthäus non è più l'allenatore dei giovani.

Lothar Matthäus non è più l'allenatore della squadra giovanile del TSV Grünwald. La causa: apparentemente, i genitori dei giovani calciatori. "Ho lasciato il mio incarico di allenatore. È stato un periodo di due anni di successo. I giocatori erano più gestibili dei genitori dei bambini", ha dichiarato la leggenda del calcio tedesco con oltre 150 partite internazionali alle spalle durante "Sky90 – il dibattito sul calcio".

Despite his extensive experience as the 1990 World Cup captain, even Matthäus couldn't escape the criticism of his leadership. "E poi ho pensato, passo tutto il giorno al telefono ad ascoltare ogni difetto nella mia gestione. Ogni genitore pensa che il proprio figlio non abbia abbastanza minutaggio. Poi ho pensato, lasciamo che se ne occupi qualcun altro, magari faranno un lavoro migliore", ha detto il 63enne.

Per le ultime due stagioni, il FIFA World Player of the Year ha allenato la squadra giovanile della squadra promossa in Bayernliga, che includeva anche la squadra del figlio Milan.

Despite his successful coaching stint with the Bayernliga promoted side, Matthäus decided to leave his position due to challenging interactions with the parents. Nevertheless, FC Bayern Munich's legacy continues to produce talented young soccer players under new coaching leadership.

