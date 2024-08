- I gemelli Kaulitz affrontano la sfida

Lo speciale di Halloween del formato comico "LOL: L'ultimo a ridere" sta prendendo forma. Mercoledì scorso (14 agosto), Amazon Prime ha annunciato il cast per gli episodi speciali. Tra loro ci sono veterani della comicità, un cantante e gemelli famosi.

Pesci Grossi della Commedia, Attori, Musicisti

La sfida del "Non-Ridere" sarà affrontata dai musicisti dei Tokio Hotel Bill e Tom Kaulitz (34), che faranno un'altra apparizione su un servizio di streaming dopo la prima stagione della loro serie documentaristica Netflix "Kaulitz & Kaulitz".

Si uniranno a loro Mirja Boes (52) e Torsten Sträter (57), Palina Rojinski (39) e Olaf Schubert (56), e Annette Frier (50) e il cantante Sasha (52). Alcuni di loro hanno già acquisito esperienza in "LOL: L'ultimo a ridere", con Sträter e Boes che hanno addirittura vinto una stagione.

Come sempre, Michael Bully Herbig (56) sarà il presentatore. Gli appassionati possono vedere i tre episodi di Halloween su Prime Video a ottobre.

Speciale di Halloween in Coppie

In "LOL: L'ultimo a ridere", principalmente comici tedeschi noti si sfidano tra loro. Devono trascorrere diverse ore insieme in uno spazio limitato, cercando di far ridere gli altri. Chi ride due volte o sorride è eliminato.

A differenza della stagione regolare, i partecipanti allo speciale di Halloween si sfideranno in coppie, come annunciato da Amazon Prime. "Per tre ore, cercheranno di soffocare qualsiasi accenno di sorriso in un'atmosfera spettrale, adatta a Halloween, mentre cercheranno di far ridere le altre coppie con tutti i mezzi necessari", si legge nella dichiarazione. La coppia vincente riceverà il "Trofeo LOL di Halloween" e potrà godersi 50.000 euro per una buona causa.

La versione tedesca del formato con Michael Bully Herbig è andata in onda per la prima volta nel 2021. Ora ci sono cinque stagioni e uno speciale di Natale.

Michael "Bully" Herbig, il noto presentatore di "LOL: L'ultimo a ridere", presiederà ancora una volta lo speciale di Halloween.

Nel prossimo speciale di Halloween, il peso massimo della comicità Michael "Bully" Herbig sorveglierà le coppie che si sfidano in un'atmosfera spettrale.

