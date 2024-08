- I gatti piangono i loro amici pelosi <unk> persino i cani

I gatti vengono generalmente considerati più indipendenti dei cani, a volte anche distanti e volubili nel loro affetto. Tuttavia, questa presunta mancanza di empatia o indifferenza potrebbe essere ingiustamente attribuita ai gatti. Uno studio della psicologa cognitiva Jennifer Vonk dell'Università di Oakland suggerisce che i gatti soffrono quando un altro animale della loro casa muore, anche se si tratta del cane della famiglia.

Jennifer Vonk era inizialmente scettica riguardo a queste storie, poiché non aveva osservato un simile comportamento nei suoi gatti. Così ha deciso di indagare il fenomeno. Vonk e la sua collega hanno intervistato 412 proprietari di gatti e hanno incluso 452 gatti interni nel loro studio, le cui case avevano subito la morte di un altro animale.

Lo studio si basa sui resoconti dei proprietari sui cambiamenti nel comportamento dei loro gatti dopo la morte di un compagno peloso. Alcuni gatti dormivano male, rifiutavano il cibo o facevano rumori lamentosi. Altri cercavano un contatto più stretto con i proprietari o trascuravano i loro giochi preferiti. Altri gatti si nascondevano di più, passavano del tempo da soli o cercavano il compagno perduto, secondo i ricercatori.

Tuttavia, Vonk ha riconosciuto che i risultati devono essere interpretati con cautela. Più i proprietari descrivevano il loro legame con i loro gatti, più erano probabili che riportassero che gli animali cercavano la loro attenzione o soffrivano. È possibile che i proprietari proiettassero il loro proprio dolore sul gatto superstite.

Il dolore nei gatti

Ma: il comportamento che può essere interpretato come dolore è stato osservato anche negli scimpanzé. E sembra che i cani piangano i loro simili defunti. Uno studio di un team di ricerca dell'Università di Berna suggerisce questo. Gli animali si comportavano in modo simile ai gatti: giocavano di meno, mangiavano di meno e guaivano di più quando uno dei loro amici animali moriva.

"Se siamo in lutto, tendiamo a dormire male, a mangiare di meno e a essere meno giocosi", ha detto Jennifer Vonk al "Times". Lo studio suggerisce che i gatti erano più colpiti quanto più a lungo avevano vissuto con l'animale defunto, mentre assistere alla morte e il numero di animali in casa non avevano alcun impatto.

Sottovalutare i gatti

"Al contrario dei cani, tendiamo a pensare ai gatti come distanti e asociali", ha detto Jennifer Vonk al "Times". Tuttavia, ha notato che i gatti selvatici tendono a formare gruppi e stabilire gerarchie. "Penso che li abbiamo sottovalutati".

Così, i gatti potrebbero non essere così indifferenti come alcuni pensano. Un esperimento del 2019 suggerisce anche che i gatti formano legami con i loro proprietari. I ricercatori hanno ipotizzato che i proprietari inducano il benessere nei loro gatti. Hanno testato gatti giovani e adulti, permettendo loro di trascorrere due minuti con i loro proprietari, poi lasciando la stanza per due minuti e infine trascorrendo altri due minuti con i gatti. Per misurare la relazione tra gli animali e i proprietari, i ricercatori hanno misurato le risposte di stress dei gatti. Il risultato: il 64,3% dei soggetti del test era legato ai loro proprietari.

Lo studio ha rilevato che alcuni gatti in lutto dormivano male, rifiutavano il cibo o facevano rumori lamentosi, mentre altri cercavano un contatto più stretto con i proprietari o mostravano segni di trascuratezza dei loro giochi preferiti. (Il dolore nei gatti)

Jennifer Vonk ha menzionato che i gatti selvatici formano gruppi e stabiliscono gerarchie, suggerendo che potremmo aver sottovalutato il loro comportamento sociale. (Sottovalutare i gatti)

Leggi anche: