- I gatti hanno un ventre compatto e sottile da consumare

In alcuni felini, è evidente quando si sdraiano sul fianco – compare una piccola pancia. Assomiglia a un eccesso di pelle o a un strato di grasso in eccesso con pelo. È solo un accumulo di peso in eccesso? O è il risultato di una cucitura impropria dopo un'operazione veterinaria?

Lontano da ciò, soprattutto se il felino è di peso sano. Questa piccola pancetta è comune nei felini e serve a importanti funzioni fisiologiche. Non solo i gatti domestici, ma anche i loro parenti selvatici e antenati come i leoni e i tigri possiedono questa caratteristica.

Gli Inglesi hanno un termine più raffinato per la pancia del gatto

Ci sono numerosi termini per la piccola protuberanza sotto un gatto domestico negli articoli che trattano questo fenomeno. Due di questi sono "ur-pouch" o "borsa di grasso". Nel mondo di lingua inglese, lo chiamano "borsa primordiale", che significa "borsa primordiale" o "ur-pouch" e suona molto più gradevole dei riferimenti alla "pancia".

Poiché non siamo nobiltà inglese, restiamo con "borsa di grasso" - e avviciniamoci all'aspetto funzionale di questa piccola pancetta: le pieghe di pelle in eccesso sulla pancia fungono da protezione per gli organi interni del felino, agendo come cuscinetto per respingere gli attacchi - ad esempio, da altri gatti o artigli appuntiti. Pertanto, il felino ha un ulteriore strato di protezione nelle sue aree corporee sensibili. Chiunque conosca i combattimenti dei gatti può immaginare l'utilità di un'ulteriore barriera.

Pelle in eccesso - il gatto può estendersi e arrampicarsi meglio

La "borsa primordiale" non è solo per la protezione, come dettagliato in una serie di articoli. Fornisce ai gatti domestici maggiore libertà di movimento. Con la pelle in eccesso e il piccolo cuscinetto, possono allungarsi e espandersi di più, il che aiuta nell'arrampicata, ad esempio.

Alcune persone credono che la piccola piega di grasso sulla pancia nelle femmine sia dovuta esclusivamente a una cucitura impropria dopo un'operazione. Tuttavia, questo non è accurato e questa piccola "pancetta" appare solo nei gatti adulti. Inoltre, con l'invecchiamento del gatto o della gatta, i tessuti connettivi diventano più deboli. Inoltre, la castrazione influisce sugli ormoni degli animali, indebolendo ulteriormente i tessuti connettivi e favorendo la formazione di pieghe sulla pancia, come afferma, ad esempio, il Servizio di benessere dei gatti di Dortmund.

La piccola pancia non ha legami con l'obesità

I gatti adulti con una piccola pancetta spesso mantengono una buona salute e un fisico robusto. Tuttavia, è importante evitare un'eccessiva accumulazione di grasso. L'obesità è dannosa per i gatti tanto quanto lo è per gli esseri umani. E se la pancia si gonfia o si verificano cambiamenti tissutali

