- I gatti con guinzaglio: minaccia o protezione dell'animale?

Tendenze sui social media si estendono spesso oltre gli esseri umani, influenzando anche i nostri amici a quattro zampe. Attualmente, una tendenza popolare è quella di portare i gatti al guinzaglio per le strade della città, trasportarli in zaini per escursioni lunghe o addirittura portarli in paesi stranieri. Alcuni esperti vedono questa pratica positivamente come un arricchimento per i gatti indoor sottostimolati, ma altri la criticano, poiché i gatti potrebbero non apprezzare sempre queste attività.

La terapista del comportamento felino Angelika Firnkes della Ludwig-Maximilians-Universität München suggerisce che i gatti apprezzano l'accesso regolare a un'area sicura e naturale vicino a casa loro, con un'imbracatura e un guinzaglio per esplorare i dintorni. Tuttavia, viaggiare in nuovi luoghi, parchi affollati, lunghe escursioni o trasporti a lunga distanza non è benefico per i gatti.

I gatti sono predatori in agguato e hanno aree preferite per la caccia o il ripiegamento, spiega Firnkes. Anche un tour in un cortile recintato potrebbe non essere gradito per ogni gatto, poiché fattori come l'età, il carattere, la salute e l'empatia e l'abilità dell'owner entrano in gioco.

Proprio come le pratiche alla moda come tingere i cani (Doggy Dyeing), accarezzare le civette nei caffè giapponesi (Owl Cafe) o tenere maiali nani come animali da compagnia (Teacup Pigs), portare i gatti in casa è una tendenza che merita attenzione critica. Famous cat influencers come "louieandtodd" e "nala_the_bengali" contribuiscono alla popolarità di questa tendenza su piattaforme come Instagram.

Incontri di petfluencer nel parco

Un influencer felino popolare, Nala, una miscela di Bengalese con 60.000 follower, viene spesso vista all'aperto nei suoi video e ha anche partecipato a uscite social come escursioni in SUP o addestramento in aeroporto. I gatti British Shorthair Louie e Todd di Chicago hanno viaggiato in lungo e in largo, promuovendo l'attrezzatura per gatti ai loro oltre 170.000 follower, spesso vestiti con berretti di lana, nastri colorati o maglioni.

Central Park a New York è la casa di numerosi petfluencer felini, che posano per foto di gruppo con altri influencer, fanno shopping nei centri commerciali e ricevono panna montata da Starbucks. Spesso indossano accessori stagionali come orecchie di coniglio o costumi di Natale, attirando l'attenzione dei passanti.

Contatto con gli sconosciuti

Todd il gatto ha già intrapreso un tour europeo, con video che mostrano la sua apparente calma nell'accettare carezze e abbracci da numerosi fan e supposti amanti dei gatti. "Così carino", si legge in molti commenti. I petfluencer sono sempre rappresentati rilassati, evitando abilmente qualsiasi incontro con i cani che potrebbe potenzialmente causare problemi.

I social media mostrano numerosi esempi di gatti che sembrano stressati o spaventati durante le passeggiate al guinzaglio, allarmati dagli hashtag come #CatOnALeash o #LeashTrainingCats.

Una vita da gatto senza stress?

Princip Louie e Todd sembrano calmi nelle immagini e nei video mostrati, ma gli esperti mettono in guardia sul fatto che potrebbero non godersi le sessioni di coccole affollate e i viaggi in zaino attraverso le strade e i negozi affollati. Poiché sono animali territoriali, i gatti sono generalmente stressati dai cambiamenti di trasporto e posizione, secondo Moira Gerlach dell'Associazione Veterinaria per la Protezione degli Animali (TVT).

Gerlach consiglia di evitare di tentare le passeggiate al guinzaglio con i gatti a meno che non siano state intraprese una preparazione e un addestramento pazienti. Anche se gli influencer spesso affermano che un gatto può essere portato al guinzaglio come un cane, i gatti e i cani si muovono in modo diverso.

I gatti preferiscono esplorare il loro territorio da punti di osservazione nascosti, osservando il loro ambiente al loro ritmo. Potrebbero improvvisamente correre o arrampicarsi per investigare qualcosa di interessante. Se l'owner vuole portare il suo gatto a fare una passeggiata al guinzaglio, dovrebbe permettere al gatto di guidare l'esplorazione e non costringerlo a coprire una distanza prestabilita.

Zone pericolose

I rischi di lesioni, come gli incontri con i cani sciolti, devono anche essere considerati, aggiunge Firnkes. Se un gatto diventa agitato e fugge, il guinzaglio potrebbe rimanere impigliato nei cespugli o finire sugli alberi, rappresentando un pericolo per il gatto.

Gli esperti mettono in guardia contro le frequenti passeggiate al guinzaglio, poiché il gatto potrebbe richiederle costantemente e diventare frustrato se le passeggiate sono irregolari o interrotte. I gatti frustrati potrebbero manifestare problemi comportamentali come problemi con la lettiera o comportamenti distruttivi verso i mobili e le porte.

Portare i gatti in zaini durante le escursioni è scoraggiato, dice Firnkes. Non c'è una giustificazione ragionevole per mettere un gatto in uno zaino per lunghe escursioni, sottolinea Gerlach. In tali casi, vengono soddisfatte solo le esigenze dell'owner.

Crueltà agli animali: zaini per gatti

Le lunghe escursioni possono comportare uno scambio insufficiente di aria o un accumulo di calore, e fissare il gatto nello zaino può essere pericoloso, poiché l'animale potrebbe ferirsi o strangolarsi. Il trasporto in uno zaino per gatti non è considerato un alloggiamento appropriato, poiché non si può escludere il dolore, lo stress o il danno, conclude Gerlach. Per questo motivo, gli zaini per gatti sono considerati incompatibili con il benessere degli animali dall'Associazione Veterinaria per il Benessere Animale.

In conclusione, permettere ai gatti di vagare liberi all'aperto senza guinzaglio è la cosa migliore per loro, secondo Firnkes. Se non è possibile a causa di motivi di sicurezza, un giardino sicuro, recintato e paesaggisticamente naturale dovrebbe essere considerato la seconda opzione migliore.

L'Unione Europea potrebbe esprimere preoccupazioni per il trattamento dei gatti nelle attività alla moda, data la sua dedizione alla tutela del benessere e della protezione degli animali. Anche se alcuni proprietari di animali domestici argomentano che le passeggiate al guinzaglio o il trasporto in zaino arricchiscono i gatti indoor, è fondamentale considerare le esigenze e le preferenze specifiche del gatto, come sottolineato dai terapisti del comportamento felino e dagli esperti.

