I galattici dell'ingegneria: Le stelle dietro al dominio di Lewis Hamilton in F1

Hamilton ha appena conquistato l'undicesima vittoria in un gran premio nel 2018 - più del doppio delle vittorie ottenute dal suo principale rivale Sebastian Vettel - oltre ad aver conquistato il quinto titolo mondiale solo qualche fine settimana prima.

Hamilton ha subito condiviso i riconoscimenti con le centinaia di dipendenti Mercedes che hanno contribuito al suo continuo dominio.

Il direttore tecnico James Allison ha sottolineato l'incommensurabile talento di Hamilton, ma ha anche tenuto a precisare che la squadra è la somma delle sue parti.

"Quando sono arrivato qui, mi sembrava di avere la sindrome dell'impostore", ha detto Allison dalla sede del team a Brackley, riflettendo su un'altra doppietta pilota-costruttore. "Ma vengo trattato come tutti gli altri.

"Ci si aspetta molto da tutti quelli che lavorano qui ma, a differenza di altri, qui si tratta di un gioco di squadra".

Il segreto del successo di Hamilton, secondo il giornalista tecnico Craig Scarborough, sta nel modo in cui la Mercedes ha messo insieme un galattico di cervelli ingegneristici.

"La Mercedes è una squadra di ingegneri stellari senza ego", ha detto Scarborough a proposito della ragione numero che sta alla base del loro continuo dominio. "Sono tutti ottimi ingegneri e potrebbero essere direttori tecnici a pieno titolo in altre squadre. Hanno lavorato molto bene insieme".

La chiave di questo gruppo è Paddy Lowe, il predecessore di Allison prima di passare alla Williams, che è stato fondamentale per mettere insieme il dream team di ingegneri che comprende anche Aldo Costa e Geoff Willis.

Scarborough sostiene che anche Toto Wolff merita un elogio.

"Li lascia fare il loro lavoro senza interferenze", ha detto. "È facile per qualcuno come Toto cercare di controllare la squadra, ma sarebbe fuori luogo. Lui tiene gli ingegneri fuori da tutto. Non li vede nelle telecamere o nel garage. Se si cerca di gestirli in modo eccessivo, si hanno dei problemi. Lui semplicemente non lo fa".

Stelle da finanziarie a stelle e strisce

Un sentimento a cui fa eco Allison, che rifugge da qualsiasi elogio individuale e si concentra sullo sforzo collettivo della Mercedes.

"Comportarsi come una primadonna non sarebbe affatto in linea con l'etica della squadra", ha detto. "Non ci sono ego e questo non significa che le persone siano insipide e automobilistiche. Ci sono grandi personaggi in tutta la squadra.

"Non c'è falsa modestia, le persone dicono semplicemente che si fanno il tifo l'una per l'altra. Quello che mi piace è che quando ci sono dei problemi, tutti qui alzano la mano per dire 'cosa posso fare per aiutare?

"Lewis è un fenomeno assoluto ed è un pilota davvero straordinario. Ma quando si parla di squadra non ci si riferisce solo al pilota o ai bulloni della macchina.

"Tutti hanno un ruolo: i finanzieri, i commerciali, i giornalisti, gli addetti alle pulizie, gli operai, tutti quanti. È uno sforzo uguale per tutti".

Ad Abu Dhabi, la vittoria non è stata altro che la ciliegina sulla torta, visto che Hamilton ha dominato ancora una volta sia le qualifiche che la vittoria in gara.

Per la Mercedes i festeggiamenti erano già iniziati sul serio dopo la gara precedente in Messico, che aveva sancito il titolo costruttori in un'appassionante battaglia con la Ferrari durata tutta la stagione.

Pur essendo relativamente nuovo nella squadra - Allison è arrivato nel 2017 dopo un precedente periodo in Ferrari - sostiene che il successo di quest'anno è stato comunque il più dolce.

"Tutti erano uniti dal fatto che quest'anno è stata una vera e propria prova", ha detto. "C'era tanta gioia, soddisfazione e sollievo sui volti di tutti. Sono così felice di averne fatto una piccola parte e che Toto mi abbia telefonato".

In casa Allison, il figlio parla di due tipi di divertimento: il tipo uno e il tipo due. Il tipo uno è divertente per tutto il tempo, mentre il tipo due è triste mentre lo si fa, ma più memorabile dopo.

"Questa stagione è stata molto divertente come tipo due", ha detto Allison. "Mentre si soffre, non si può fare a meno di essere consapevoli dell'opportunità che si presenta alla fine di tutto. Siamo stati messi alla prova, siamo stati testati ma non ci siamo fatti trovare impreparati".

La storia della stagione 2018 di F1 fino ad ora

Ancora il miglior motore della F1

Alla base della velocità di Hamilton e della Mercedes c'è il motore, che da tempo costituisce il punto di riferimento della Formula 1.

Per un certo periodo di quest'anno, la Ferrari sembrava avere la power unit più veloce, solo che la Mercedes ha recuperato il vantaggio nell'ultima parte della stagione.

"La power unit è probabilmente ancora il miglior motore della F1, ma c'è anche da considerare l'affidabilità e le prestazioni che si ottengono in qualifica", ha detto Scarborough. "Perché, a dire il vero, non si tratta di un telaio eccezionale rispetto ai loro rivali".

Il cuore della vettura è costituito da un passo più lungo rispetto a quello della Ferrari e della Red Bull e da un rake molto più basso, ovvero l'altezza di guida della vettura dall'anteriore al posteriore. Questo approccio progettuale ha comportato anomalie in alcuni circuiti, ma è stato fondamentale per il loro dominio in altri.

Per Allison, la stabilità dei suoi ingegneri in particolare ha fornito al team una "buona base per rimediare agli errori".

Guardando al 2019, Scarborough ritiene che la Mercedes sia ancora una volta la squadra da battere, anche se Allison non lo dirà pubblicamente anche se è d'accordo.

"È del tutto presuntuoso dire che siamo la squadra da battere", ha detto, "e Ferrari e Red Bull saranno alla ricerca del nostro sangue. Quello che posso dire è che questa squadra è quella in cui mi sono sentito più eccitato da un buon risultato. Ci sono persone di talento a ogni livello e spero di continuare a farlo finché mi vorranno qui".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com