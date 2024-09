I Future Fridays sostengono manifestazioni in 110 località tedesche.

In diverse aree urbane tedesche, la gente scende in strada il venerdì, sostenendo iniziative più forti per la tutela del clima. Il collettivo Fridays for Future ha programmato eventi in circa 110 luoghi, con manifestazioni previste in ogni stato federale, incluse città come Colonia, Amburgo, Monaco, Francoforte e Lipsia, nonché zone meno urbane. A Berlino, i manifestanti si raduneranno fuori dalla Cancelleria.

Questo gruppo critica vari aspetti della riforma della legge sulla protezione del clima promossa dalla coalizione del semaforo, sostenendo che sia stata diluita rispetto alla legislazione originale. Inoltre, Fridays for Future lancia un avvertimento sui tentativi di sabotaggio delle misure di protezione del clima da parte di forze di destra e incoraggia tutti a contrastare questi sforzi.

I manifestanti per il clima chiedono l'eliminazione del carbone entro il 2030 invece del 2038 e una totale dipendenza dalle fonti energetiche rinnovabili entro il 2035. Questa "manifestazione per il clima" riceve il sostegno di numerose organizzazioni non governative e associazioni, come Greenpeace, Campact, Brot Für Alle e Misereor.

