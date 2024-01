I furti di Hyundai e Kia sono aumentati di oltre il 1000% dal 2020

Le richieste di risarcimento per furto di Hyundai e Kias vulnerabili sono aumentate di oltre 1000 unità tra la prima metà del 2020 e la prima metà del 2023, secondo i dati dell'Highway Loss Data Institute, un gruppo di settore che tiene traccia delle statistiche assicurative.

Nella prima metà del 2020, è stato denunciato il furto di circa 1,6 Hyundai e Kias su 1.000 assicurati. Si tratta di una percentuale più o meno uguale a quella di tutte le altre marche di autovetture. Nella prima metà del 2023, tuttavia, la cifra era salita a 11,2 su 1.000. Nel frattempo, il tasso di furto per tutte le altre marche di auto è rimasto pressoché invariato.

Secondo l'HLDI, nella prima metà del 2023 le richieste di risarcimento per furto di Hyundai e Kia sono state più di sette volte superiori rispetto alle auto di altri produttori.

Alcuni vecchi modelli Hyundai e Kia prodotti tra il 2015 e il 2019 sono particolarmente vulnerabili ai ladri d'auto. Le versioni meno costose di veicoli come Hyundai Santa Fe e Tucson e Kia Forte e Sportage, dotate di accensione "chiavi in mano" (rispetto alle auto che richiedono solo la pressione di un pulsante per essere avviate), hanno circa il doppio delle probabilità di essere rubate rispetto ad altri veicoli di età simile.

Secondo l'HLDI, molti di questi veicoli non dispongono di alcune delle tecnologie di base per la prevenzione dei furti d'auto, come gli immobilizzatori elettronici, presenti nella maggior parte dei veicoli di quegli anni. Gli immobilizzatori elettronici si basano su un chip computerizzato nell'auto e su un altro nella chiave che comunicano per confermare che la chiave è autentica e appartiene realmente a quel veicolo.

Hyundai e Kia operano come società separate negli Stati Uniti, ma Hyundai Motor Group detiene un'importante partecipazione in Kia e i vari modelli Hyundai e Kia condividono gran parte della loro ingegneria. I modelli più recenti sono meno vulnerabili ai furti.

Secondo i dati di HLDI, in alcuni Stati, come New York, Washington e Delaware, si è registrato un forte aumento delle richieste di risarcimento per furto di Hyundai e Kia nella prima metà dello scorso anno. Nel Maryland, ad esempio, le richieste di risarcimento per furto sono passate da quattro ogni 1.000 veicoli assicurati nell'ultima metà del 2022 a 14 nella prima metà del 2023.

Il metodo di furto, che prevede l'utilizzo della punta metallica di un cavo USB per avviare l'auto, si è diffuso attraverso i social media, in particolare TikTok.

Anche le richieste di risarcimento per vandalismo sono aumentate per le Hyundai e le Kias colpite, raggiungendo un tasso tre volte superiore a quello degli altri veicoli sul mercato nella prima metà del 2023, secondo l'HLDI. Il picco è probabilmente il risultato di tentativi di furto falliti, ha aggiunto.

Presumibilmente, il rapido aumento dei furti è legato a una maggiore consapevolezza della vulnerabilità e delle tecniche per sfruttarla, ha dichiarato Matt Moore, vicepresidente senior di HLDI. Mentre la tendenza al furto si è inizialmente diffusa sui social media, le storie dei media tradizionali sulla tendenza portano anche informazioni sulla vulnerabilità di questi veicoli. Ma la copertura mediatica può anche servire a far sapere alle persone che ci sono modi per proteggere i loro veicoli.

"Penso che a questo punto sia importante aiutare i consumatori a capire, le persone che possiedono questi veicoli vulnerabili, che c'è un rimedio disponibile", ha detto.

All'inizio di quest'anno, Hyundai e Kia hanno concordato un accordo da 200 milioni di dollari con ben 9 milioni di proprietari di veicoli per risolvere le accuse secondo cui le case automobilistiche non avrebbero fatto abbastanza per rendere sicuri i veicoli. Oltre ai pagamenti per i veicoli rubati e danneggiati, l'accordo comprendeva anche l'installazione di software antifurto e i costi di altre misure di prevenzione dei furti.

Il problema è diventato così diffuso che alcune assicurazioni auto in alcuni mercati hanno semplicemente rifiutato di coprire questi vecchi modelli Hyundai e Kia, cosa che gli assicuratori non fanno spesso.

Entrambe le case automobilistiche hanno sottolineato le misure adottate per fornire ai clienti dispositivi e tecnologie antifurto. Hanno anche collaborato con la polizia locale per distribuire bloccasterzo ai proprietari di questi modelli.

"Kia continua ad adottare misure significative per supportare i nostri clienti in risposta ai criminali che utilizzano metodi di furto promossi e diffusi sui social media per rubare o tentare di rubare alcuni modelli di veicoli", ha dichiarato James Bell, portavoce di Kia, nell'ambito di una lunga dichiarazione che illustra le misure adottate dall'azienda. Ha esortato i clienti idonei a installare l'aggiornamento del software che la sua Kia ha lanciato all'inizio di quest'anno.

Hyundai ha dichiarato di aver allestito centri di assistenza temporanei in alcune grandi città per installare il software antifurto sui veicoli.

