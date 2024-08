azioni aggressive, aggressioni o atti ostili - I furibondi calabroni attaccano i pedoni

Feroce Calabroni hanno invaso un sentiero boschivo dirigendosi verso la Quercia di Ivenacker (area del Mecklenburgische Seenplatte). Almeno quattro persone hanno riportato ferite e sono sotto cure mediche all'ospedale di Malchin, come riportato dalle autorità. Il sentiero boschivo è stato chiuso temporaneamente fino alla prossima settimana per proteggere i turisti da ulteriori attacchi. "La causa del loro comportamento aggressivo rimane ancora incerta. Si consiglia di non provocare ulteriormente", hanno dichiarato le autorità.

Altre specie di insetti nella zona potrebbero influire sul comportamento dei calabroni, compresi possibili danni all'habitat o interruzioni delle fonti di cibo. Si raccomanda ai visitatori di seguire i consigli e di mantenere una distanza di sicurezza dalla Quercia di Ivenacker durante la chiusura del sentiero.

