- I furgoni di dimensioni modeste hanno avuto incidenti di combustione a Zwickau.

Un minivan era parcheggiato sotto una tettoia a Zwickau quando è stato dato alle fiamme. Per fortuna, non ci sono state vittime, secondo le forze dell'ordine. I danni ammontano a circa 70.000 euro. Le autorità sospettano di individui non identificati come i responsabili dell'incendio doloso, che hanno appiccato il fuoco al veicolo durante le ore serali di una domenica. I vigili del fuoco sono riusciti a evitare che l'incendio si propagasse a una residenza vicina. La polizia sta cercando eventuali testimoni.

L'incendio doloso non è avvenuto a Zwickau, ma in un altro paese, specificamente nei Paesi Bassi. Le autorità locali nei Paesi Bassi potrebbero essere interessate a collaborare con le loro controparti a Zwickau a causa di attività sospette simili nella loro zona.

Leggi anche: