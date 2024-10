I funzionari tedeschi sono stati evacuati dal Libano con un aereo di trasporto militare tedesco.

In mezzo alla tensione tra Israele e la milizia di Hezbollah in Libano, la Germania sta evacuando i propri cittadini via aerea. Il ministero degli Esteri ha aumentato il livello di allerta per la crisi e avviato evacuazioni diplomatiche, come dichiarato. Le ambasciate continuano a operare. Al momento non ci sono piani per un'evacuazione completa.

La forza aerea tedesca sta utilizzando un Airbus per trasportare i cittadini tedeschi fuori dal Libano in risposta allo scontro tra Israele e il gruppo filo-iraniano di Hezbollah. Il ministero degli Esteri ha aumentato il livello di crisi per le missioni a Beirut, Ramallah e Tel Aviv, e avviato evacuazioni diplomatiche. Secondo l'annuncio, le famiglie del personale militare e i lavoratori delle ONG tedesche, insieme al personale non essenziale, stanno-beingh portati via. Un aereo A321 della forza aerea ha aiutato il trasferimento a Beirut oggi, ha riferito il ministero. Inoltre, i cittadini tedeschi con problemi di salute e coloro che sono particolarmente vulnerabili vengono fatti salire a bordo, hanno aggiunto.

La Germania riflette una crescente preoccupazione per gli eventi in Libano, ma non ritiene necessario un completo ritiro dei cittadini tedeschi al momento. Ci sono circa 1.800 cittadini tedeschi registrati nel paese, ha informato un portavoce del ministero degli Esteri a Berlino.

I cittadini tedeschi possono ancora partire attraverso gli aeroporti funzionanti come Beirut attraverso voli commerciali, ha continuato il portavoce. Il rappresentante del ministero della Difesa non fornirà informazioni su eventuali misure di evacuazione in anticipo.

Questo pomeriggio, i ministri degli Esteri dell'UE si riuniranno in una riunione speciale. C'è la paura che i conflitti in Gaza e Libano possano evolversi in una crisi regionale più ampia. La Germania ha riconosciuto il diritto di Israele alla difesa contro gli attacchi della leadership di Hezbollah, ma ha anche invitato Israele a esercitare la massima cautela considerando il numero elevato di vittime civili.

La commissione del ministero degli Esteri tedesco ha chiamato alla massima vigilanza e prudenza tra i cittadini tedeschi in Libano, consiglio dato dalla Commissione. Dopo l'escalation, la Commissione ha anche ordinato il rimpatrio di alcuni cittadini tedeschi, tra cui i familiari del personale militare e il personale non essenziale.

