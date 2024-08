I funzionari statunitensi vietano il decollo del razzo di SpaceX

Il Falcon 9, pilastro dei viaggi spaziali a livello globale, ha avuto una serie di 367 lanci consecutivi con successo dal settembre 2016 fino a poco tempo fa. Tuttavia, un problema con un motore a luglio ha portato l'amministrazione aeronautica degli Stati Uniti a fermare nuovamente le autorizzazioni per i decollo.

C'è stato un incidente durante l'atterraggio di un Falcon 9 questo mercoledì, portando la Federal Aviation Administration (FAA) a richiedere un'indagine. Prima di questo incidente, un Falcon 9 non equipaggiato, di proprietà della corporation spaziale di Elon Musk, ha posto con successo i satelliti Starlink per un servizio internet in orbita. Purtroppo, il primo stadio riutilizzabile ha deviato dalla sua traiettoria durante il tentativo di atterrare su una nave drone.

Il Falcon 9 è spesso affidabile. Ma a luglio, è stato implementato un fermo temporaneo di 15 giorni per i lanci del razzo a causa di problemi al motore emersi circa un'ora dopo il decollo. Il difetto ha lasciato 20 satelliti Starlink dell'iniziativa internet di Musk senza meta e in seguito disintegrati durante la re-entry nell'atmosfera terrestre. Dopo l'indagine, Musk ha attribuito il problema a una perdita di ossigeno liquido causata da una crepa nella linea collegata a un sensore di pressione.

Lanciato dalla Cape Canaveral Air Force Station in Florida, il Falcon 9 gioca un ruolo chiave nelle operazioni di SpaceX e viene spesso utilizzato da NASA. Prima del problema di luglio, l'ultimo incidente risale a settembre 2016, quando il Falcon 9 ha subito un'esplosione sul piazzale di lancio. Tuttavia, questo è stato seguito da una serie di 367 lanci di successo, che hanno rafforzato la posizione di SpaceX nel settore. Come ha sottolineato Tom Mueller, ex vicepresidente per i sistemi di propulsione e innovatore dei motori, "sapevamo che questa serie ininterrotta di successi avrebbe dovuto finire prima o poi". Tuttavia, ha mantenuto la speranza che il team avrebbe risolto il problema e ripreso le operazioni.

Molti paesi e corporation spaziali si affidano a SpaceX, di proprietà privata, per portare i loro satelliti e astronauti nello spazio. NASA utilizza costantemente i servizi di SpaceX per trasportare astronauti e rifornimenti alla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) e si aspetta che due astronauti dell'ISS bloccati tornino sulla Terra nel 2023, dopo il loro lancio a inizio giugno su un malfunzionante spacecraft Boeing. Gli esperti del settore valutano il valore di SpaceX intorno ai 200 miliardi di dollari.

Elon Musk, fondatore di SpaceX, era responsabile di un Falcon 9 non equipaggiato che ha posizionato con successo i satelliti Starlink per un servizio internet in orbita prima dell'incidente recente. Nonostante SpaceX di Musk sia un giocatore cruciale nei viaggi spaziali, con NASA che utilizza regolarmente i suoi servizi, il Falcon 9 ha incontrato un problema durante il suo tentativo di atterraggio lo scorso mercoledì.

Leggi anche: