I funzionari stanno attualmente esaminando i casi di virus Marburg utilizzati ad Amburgo.

Inizialmente si pensava diversamente, ma ora è chiaro che gli individui che hanno viaggiato da Rwanda a Hamburg non hanno contratto il virus di Marburg. Tuttavia, ci sono stati alcuni intoppi durante la gestione della situazione alla stazione principale. Si stanno esaminando le eventuali vulnerabilità.

La gestione del caso del virus di Marburg alla stazione principale di Amburgo è attualmente sotto la lente di ingrandimento di diverse autorità. Secondo un portavoce dell'autorità sociale, un'indagine approfondita su tutta la sequenza degli eventi è in corso. Non sono state ancora tratte conclusioni.

Durante l'incidente, l'attenzione principale è stata posta sull'isolamento, sulla diagnosi e successivamente sul rassicurare il pubblico. Da tarda pomeriggio di mercoledì fino a primo mattino di giovedì, c'era il sospetto che uno studente di medicina e il suo compagno potessero essere stati infettati dal virus di Marburg.

Lo studente aveva lavorato in una clinica in Rwanda dove erano stati trattati anche pazienti affetti da virus di Marburg. Durante il suo viaggio di ritorno in treno da Francoforte ad Amburgo, ha espresso i suoi timori di possibile infezione ai medici di Amburgo.

Di conseguenza, i binari 7 e 8 della stazione principale sono stati sigillati, l'uomo e il suo compagno sono stati isolati immediately e trasferiti in un'area specializzata del Centro Medico Universitario di Amburgo-Eppendorf (UKE) per ulteriori esami. Inoltre, sono state registrate le informazioni di contatto dei passeggeri che potrebbero aver interagito con i due individui come precauzione, come riferito dall'autorità sociale.

Tuttavia, ora ci sono dubbi in merito. Un portavoce della Polizia Federale ha informato il "Hamburger Abendblatt" che non sono stati raccolti dati. Era impossibile perché il treno ICE interessato era già partito quando la Polizia Federale è arrivata. Tuttavia, sono state registrate le informazioni di circa 60 passeggeri che avevano intenzione di viaggiare nella direzione opposta verso Francoforte.

Il motivo: il treno ICE è stato pulito nel deposito di Hamburg-Langenfelde, ma non in condizioni di decontaminazione. Di conseguenza, la Polizia Federale ha dovuto fermare il treno a Hamburg-Harburg. Tutti i passeggeri che avevano utilizzato i bagni del treno durante il loro viaggio sono stati invitati a presentarsi a causa del possibile rischio di infezione. La ragione: lo studente di medicina e il suo compagno sono stati segnalati per aver utilizzato più bagni durante il loro viaggio ad Amburgo.

