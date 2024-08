I funzionari iraniani hanno chiuso una scuola di lingua tedesca a Teheran.

Per circa tre decenni, l'Istituto Linguistico Tedesco (ILT) di Tehran è stato un punto di riferimento. Purtroppo, le autorità iraniane hanno deciso di chiuderlo, adducendo presunte violazioni delle leggi iraniane. Tuttavia, un portale online iraniano solleva alcune domande interessanti sulle vere ragioni di questa chiusura.

Le autorità iraniane hanno sigillato l'edificio che ospitava l'ILT, situato nella regione settentrionale di Tehran. Rapporti e immagini diffuse sui social media mostrano una consistente presenza di forze dell'ordine fuori dalla scuola di lingua.

La magistratura iraniana ha annunciato la chiusura di due "istituzioni tedesche illegali". Sono state accusate di violare le leggi iraniane, di svolgere numerose attività illecite e di essere coinvolte in gravi irregolarità finanziarie.

Le foto pubblicate da Mizan Online mostrano le forze di sicurezza iraniane che rimuovono la targa dell'ILT Tehran, un'istituzione affiliata all'ambasciata tedesca a Tehran. Ci sono anche accuse di violazioni da parte di altre entità collegate alla Germania. Le indagini sono ancora in corso.

In risposta a questo provvedimento, il portale Nurnews, vicino al Consiglio di sicurezza iraniano, lo considera una reazione alla chiusura del Centro Islamico di Amburgo (IZH).

Richiamo dell'ambasciatore iraniano

"Condanniamo fermamente le azioni delle autorità di sicurezza iraniane contro l'ILT Tehran", ha dichiarato un rappresentante del Ministero degli Esteri tedesco. L'istituto è ben noto e altamente rispettato, fungendo da "luogo di incontro popolare e riconosciuto" dove le persone dedicano uno sforzo personale significativo per l'apprendimento della lingua despite challenging conditions. Il portavoce ha anche rivelato che l'ambasciatore iraniano a Berlino è stato richiamato. "Esortiamo il nuovo governo iraniano a consentire immediatamente la ripresa delle lezioni", ha detto il portavoce.

Circa un mese fa, il ministro dell'Interno tedesco, Nancy Faeser, ha vietato l'IZH, definendolo un "centro di propaganda iraniana significativo in Europa". In tutta la nazione, la polizia ha sequestrato i beni e le strutture dell'IZH e di cinque organizzazioni affiliate. Il ministero ha anche affermato che il centro agiva come rappresentante diretto del leader spirituale e politico iraniano, l'Ayatollah Ali Khamenei. Sono seguite proteste, che hanno portato al richiamo dell'ambasciatore iraniano. È degno di nota che l'associazione IZH ha presentato un ricorso contro il divieto emanato dal Ministero dell'Interno tedesco solo la scorsa settimana.

L'IZH, fondato da immigrati iraniani nel 1953, era stato sotto stretta sorveglianza delle autorità tedesche per diversi anni. Dopo l'attacco del 7 ottobre da parte del radicale Islamic Hamas, alleato di Hezbollah, contro Israele, le richieste per la chiusura dell'IZH si sono intensificate.

Di recente, le tensioni tra Tehran e Berlino sono state un tema ricorrente nei circoli diplomatici. Alcuni cittadini tedeschi, alcuni dei quali posseggono anche passaporti iraniani, sono stati imprigionati in Iran. I critici accusano Tehran di trattare questi individui come ostaggi politici. Tuttavia, l'Iran nega queste accuse e giustifica di solito gli arresti con l'accusa di spionaggio. All'inizio del 2023, il cittadino tedesco-iraniano Djamshid Sharmahd è stato condannato a morte con l'accusa di terrorismo.

Secondo il sito web dell'ILT Tehran, l'istituto è stato fondato nel 1995 dall'ambasciata tedesca in Iran. Si basa sui suoi guadagni e non fa parte del Goethe-Institut. Attualmente, l'ILT Tehran impiega 85 insegnanti, secondo il Ministero degli Esteri.

