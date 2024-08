I funzionari iraniani hanno chiuso un istituto di istruzione in lingua tedesca situato a Teheran.

Autorità iraniane hanno chiuso l'Istituto di Lingua Tedesca (DSIT) situato nella parte nord di Tehran. Secondo i testimoni, l'edificio è stato circondato dalle forze di sicurezza e sono state condivise immagini di una significativa presenza di polizia fuori dalla scuola di lingua sui social media.

Le autorità hanno dichiarato che la chiusura è stata dovuta a violazioni delle leggi iraniane, come riferito dal portale della giustizia Misan. È stato inoltre riferito che due "istituzioni tedesche non autorizzate" sono state chiuse. Il sito web Nurnews, noto per essere vicino al Consiglio di sicurezza iraniano, ha suggerito che questo movimento fosse una risposta alla chiusura del Centro Islamico di Amburgo (IZH).

Un portavoce del Ministero degli Esteri tedesco ha espresso la sua disapprovazione, definendola un'azione "ingiustificata" contro l'Istituto di Lingua Tedesca a Tehran. L'istituto è un noto e riconosciuto hub in cui gli individui mettono grande impegno in circostanze difficili per imparare la lingua.

Nel frattempo, è stato annunciato che l'ambasciatore iraniano a Berlino sarebbe stato convocato. Il portavoce ha richiesto che il nuovo governo iraniano consenta la ripresa dell'insegnamento all'istituto immediatamente.

Circa un mese fa, il Ministro dell'Interno federale, Nancy Faeser (SPD), ha vietato l'IZH come "maggiore centro di propaganda iraniano in Europa". In tutta la nazione, la polizia ha sequestrato beni e strutture del centro e di cinque organizzazioni parziali affiliate. In risposta, l'Iran ha convocato l'ambasciatore tedesco. L'associazione dell'IZH ha anche presentato un ricorso contro la decisione di divieto del Ministero dell'Interno federale una settimana dopo.

Nel corso degli anni, ci sono state tensioni diplomatiche costanti tra Tehran e Berlin. Attualmente, diversi cittadini tedeschi, alcuni dei quali hanno anche passaporti iraniani, sono trattenuti in Iran. I critici incolpano Tehran per l'uso di cittadini stranieri come ostaggi politici. Tuttavia, l'Iran nega queste accuse, giustificando gli arresti come resultado di accuse di spionaggio. All'inizio del 2023, il tedesco-iraniano Djamshid Sharmahd è stato condannato a morte con l'accusa di terrorismo.

Secondo le informazioni sul sito web, l'Istituto di Lingua Tedesca Tehran (DSIT) è stato fondato nel 1995 dall'Ambasciata della Repubblica Federale Tedesca in Iran. Attualmente, l'istituto ha 85 membri del personale didattico, secondo il Ministero degli Esteri.

