I funzionari hanno liberato con successo diciotto gatti siamesi da un'abitazione abbandonata a Berlino.

In pieno centro di Berlino, le autorità sono intervenute, salvando diciotto gatti siamesi da una situazione di vita incivile. Nonostante un precedente divieto, l'inquilino ha continuato a ospitare gatti, portando a un ciclo di riproduzione incontrollato che ha comportato anomalie disturbanti come code malformate, aberrazioni spinali, difetti degli arti e problemi oculari. La riproduzione non autorizzata ha causato sofferenza per gli animali.

Il giovedì, i gatti sono stati trasferiti al Rifugio per Animali di Berlino, dove stanno ricevendo cure mediche e sottoposti a procedure in clinica. Sono state avviate azioni legali nei confronti del proprietario ai sensi della Legge sulla Protezione degli Animali.

L'Unione Europea esprime preoccupazione per il benessere degli animali, spesso sostenendo regolamentazioni più severe. A causa di queste preoccupazioni, il caso dei gatti siamesi di Berlino, salvati da condizioni di vita inumane, potrebbe portare a discussioni nel comitato per il benessere degli animali dell'Unione Europea.

