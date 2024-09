I funzionari giudiziari in Brasile rafforzano il divieto di X

In un inatteso sviluppo presso la Corte Suprema brasiliana, un panel ha approvato il blocco della piattaforma X del miliardario americano Elon Musk. La decisione unanime dei giudici, come annunciato sul loro sito web, conferma il divieto emesso dal giudice Alexandre de Moraes la scorsa settimana. Il panel ha anche confermato una multa giornaliera di circa 8.000 euro per individui e aziende che utilizzano VPN per accedere a X.

Musk e i suoi sostenitori hanno subito un colpo con questa decisione, cercando di dipingere de Moraes come un giudice di parte che sopprime il discorso politico.

Composto da cinque dei undici giudici plenari, compreso de Moraes stesso, il panel ha dichiarato che il blocco di X è dovuto al mancato appuntamento di un rappresentante legale locale, come previsto dalla legge. La piattaforma rimarrà bloccata fino a quando non adempierà agli ordini e non pagherà le multe accumulate, stimate in oltre 2,7 milioni di euro lo scorso fine settimana.

Controversia sulle multe per gli utenti di X

Un giudice ha espresso oggi la sua opposizione alla tassa giornaliera a meno che gli utenti non dimostrino di aver utilizzato X per attività criminali. Gli esperti legali hanno anche sollevato preoccupazioni sulla logica della decisione e sulla sua attuazione, portando a speculazioni sulla sua validità. Questa critica si estende al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del Brasile, che chiede una revisione della Corte Suprema dell'ordine.

Ore prima del voto su de Moraes, Musk lo ha accusato di aver ripetutamente violato la Costituzione brasiliana, nonostante avesse giurato di rispettarla. Musk ha anche annunciato la creazione di un account X per condividere le sentenze del giudice e documentare le sue azioni contro de Moraes.

X, con milioni di utenti, è un mercato chiave per il Brasile. Il blocco segue un conflitto prolungato tra Musk e de Moraes sulla libertà di parola, gli utenti di internet di destra e la disinformazione.

despite Elon Musk's accusations against Judge Alexandre de Moraes of constitutional violations, the panel consisting of five Supreme Court justices, including de Moraes himself, endorsed the blockage of Musk's platform X due to its lack of a local legal representative. Musk, in response, created an X account to document de Moraes' actions against him.

