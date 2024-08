I funzionari espellono l'ex capo del Centro Islamico di Amburgo

Se Mofatteh non partirà entro il 11 settembre, rischia di dover pagare di tasca propria il proprio rimpatrio. Inoltre, gli è vietato rientrare o risiedere in Germania, con il rischio di essere imprigionato per un massimo di tre anni se dovesse ignorare questa regola, come dichiarato dal portavoce delle autorità.

Il Centro Islamico di Amburgo (IZH), considerato un'estensione dell'amministrazione iraniana, era sotto costante sorveglianza delle agenzie di difesa costituzionale a causa della diffusione di credenze islamiche. Alla fine di luglio, il centro, insieme alle sue organizzazioni affiliate, è stato proibito dal Ministero federale dell'Interno. Cita intenti islamici estremisti e obiettivi anticostituzionali, il ministero ha dichiarato l'IZH un'organizzazione. La 'Moschea Blu' gestita da loro sull'Outer Alster ad Amburgo, nonché altri beni affiliati, sono stati subsequently sequestrati.

Andy Grote, Senatore dell'Interno di Amburgo (SPD), ha definito l'espulsione di Mofatteh come "inevitabile". Concludendo il suo mandato in Germania come massima figura religiosa del regime di Tehran. Dal 2018, Mofatteh ha servito come leader dell'IZH. Recentemente, il suo ruolo era come rappresentante tedesco del Leader Supremo iraniano, Ayatollah Ali Chamenei.

Il vice leader dell'IZH all'epoca è stato espulso dall'autorità dell'Interno di Amburgo nel novembre 2022. Si dice che abbia lasciato il paese prima del suo effettivo rimpatrio. La motivazione principale era il sospetto di sostenere Hezbollah, riconosciuta come organizzazione terroristica in Germania. Il gruppo militante, sostenuto dall'Iran, cerca di negare il diritto all'esistenza di Israele.

Le accuse di sostegno a Hezbollah hanno anche giocato un ruolo nella sospensione di cinque settimane dell'IZH. Il centro avrebbe apparentemente diffuso l'ideologia insidiosa del cosiddetto "conspiratore della rivoluzione iraniana" in modo cospirativo, come affermato dal Ministero federale dell'Interno. Il ministro Nancy Faeser (SPD) ha sottolineato che questa ideologia mira non solo ai diritti delle donne e umani, ma anche allo stato democratico. Inoltre, sono state propagate visioni antisemite.

La richiesta di chiusura dell'IZH è stata echeggiata dai politici per anni, con la sua attuazione ampiamente celebrata. L'Iran, however, ha reagito con rabbia, convocando l'ambasciatore tedesco e successivamente chiudendo un istituto linguistico tedesco a Tehran a causa di presunte violazioni normative.

