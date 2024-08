I funzionari documentano numerosi focolai di incendi boschivi in Canada.

Canada è nuovamente minacciata dagli incendi boschivi, secondo i resoconti delle autorità. Un'area di 33.000 ettari è stata colpita, portando alla chiusura di un parco nazionale importante.

Attualmente, ci sono circa 800 incendi boschivi in Canada, di cui 223 fuori controllo, secondo il Canadian Interagency Forest Fire Centre (CIFFC). Persino il popolare Parco Nazionale di Jasper, nella regione occidentale del paese, non è sfuggito alla furia di queste fiamme, lottando contro di loro da settimane.

A causa dell'attività degli incendi boschivi, il parco nazionale delle Montagne Rocciose canadesi è temporaneamente chiuso ai turisti, come annunciato sul loro sito ufficiale. Tutte le prenotazioni per il campeggio fino al 3 settembre sono state annullate. Gli incendi hanno devastato un'area di 33.000 ettari. Dopo un'evacuazione obbligatoria, i residenti sono stati in grado di fare ritorno a Jasper town lo scorso venerdì, come riferito dalla Canadian Press. Si stima che quasi un terzo dell'infrastruttura urbana sia stata distrutta da questi incendi. Le foto hanno mostrato interi quartieri ridotti in cenere, con case distrutte, auto carbonizzate e alberi bruciati. "È come essere in mezzo all'apocalisse o a una zona di guerra", ha commentato un residente.

Lo scorso anno, il Canada ha subito incendi boschivi su una scala mai vista prima. Gli esperti avvertono che gli incendi stanno aumentando in frequenza e gravità a causa del cambiamento climatico.

