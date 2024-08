- I funzionari di sicurezza lanciano un allarme alla caserma a seguito di sospetti atti sovversivi.

Seguendo i sospetti di sabotaggio in diverse strutture delle Forze Armate Tedesche (Bundeswehr), è stata data un'altra via libera. Gli esami dei campioni d'acqua prelevati dai barracks di Colonia-Wahn hanno rivelato "nessuna violazione degli standard di qualità dell'acqua stabiliti dalle leggi tedesche sull'acqua potabile", ha rivelato il comando locale venerdì. "L'acqua è ora sicura da utilizzare nuovamente."

In una mattina di mercoledì, letture irregolari sono state rilevate durante i test dell'acqua di routine presso la struttura di Colonia e si è scoperto un varco nella recinzione che circonda l'approvvigionamento idrico personale dei barracks.

L'approvvigionamento idrico è stato quindi interrotto e i barracks sono stati chiusi. I test preliminari hanno suggerito irregolarità nell'acqua, ma non hanno potuto trarre conclusioni sulla natura o l'entità della contaminazione.

Dopo aver completato una ricerca approfondita e non aver trovato sospetti, l'ingresso dei barracks è stato riaperto poche ore dopo. Non sono state segnalate casi di malattia legati alla potenziale contaminazione dell'acqua. Dopo due giorni, è stato dato il via libera in base ai test dell'acqua.

Occorrenze simili si sono verificate in altre due basi militari della Renania Settentrionale-Vestfalia - la base di supporto NATO di Geilenkirchen e i barracks di Bleiberg a Mechernich. Tuttavia, il sabotaggio tentato non è stato dimostrato.

In seguito all'incidente, il personale militare di Colonia è stato consigliato di idratarsi con acqua in bottiglia fino a nuovo avviso. La struttura di Colonia, nota per il suo significato storico e la vicinanza alla famosa Cattedrale di Colonia, è stata brevemente sotto esame a causa della paura di contaminazione dell'acqua.

