I funzionari dello zoo di Denver non erano sicuri di chi fosse il padre di un cucciolo di orango. Hanno chiesto a Maury Povich di rivelare i risultati del test di paternità.

Quando la scorsa primavera è stata confermata la gravidanza dell'orango di Sumatra Eirina, la madre di Siska, i funzionari dello zoo non erano sicuri di chi fosse il padre, secondo il direttore della comunicazione integrata dello zoo di Denver, Jake Kubié.

Sapevano che c'erano due possibilità: o il sedicenne Jaya, un orango che è stato trasferito allo zoo di Denver come compagno di Eirina nel 2019, o il trentenne Berani.

"Dopo la nascita di Siska, avvenuta il 27 agosto 2023, i nostri team per la cura e la salute degli animali sono stati molto attenti a non interferire con il periodo di legame tra Eirina e Siska e hanno dovuto aspettare alcuni mesi prima di poter ottenere un campione di capelli da Siska per poter confrontare il suo DNA con quello di Berani e Jaya", ha dichiarato Kubié alla CNN in una e-mail.

Ha detto che gli specialisti dello zoo avevano già osservato l'attività di corteggiamento e di accoppiamento tra Eirina e Berani, entrambi membri di una specie a rischio critico.

Secondo lo zoo di Denver, in natura rimangono circa 9.200 oranghi. Jaya è stata portata allo zoo nell'ambito del Piano di sopravvivenza della specie degli oranghi di Sumatra.

Un test del DNA ha finalmente rivelato i risultati, e Kubié ha detto che solo una persona gli è venuta in mente per fare il grande annuncio: Il conduttore di talk show diurni più longevo della storia della televisione.

L'84enne ex conduttore è diventato noto come il re dei test di paternità dopo che le rivelazioni sono diventate segmenti comuni del suo show, "Maury", che si è concluso nel 2022 dopo 31 stagioni.

"Questo mi ha portato a pensare: "Mi chiedo se Maury potrebbe davvero aiutare con il nostro annuncio?"". Ha detto Kubié.

Ha contattato l'ex produttore esecutivo di Povich, che ha messo lo zoo in contatto con l'assistente esecutivo di Povich, secondo Kubié.

Kubié dice di aver scritto in una prima e-mail al team di Povich: "Potrebbe essere un'idea poco ortodossa - o forse vi chiedono sempre queste cose - ma mi chiedevo se sareste disposti ad aiutarci facendo rivelare a Maury i risultati della paternità come solo lui sa fare".

L'assistente di Povich ha confermato che l'ex conduttore del talk show era disponibile a dare il grande annuncio.

Lo zoo ha ricevuto il video della rivelazione di Povich il 15 dicembre, proprio prima che egli accettasse un'onorificenza speciale la sera stessa, ha detto Kubié.

"Appena ricevuto il premio Daytime Emmys alla carriera, Maury Povich è qui per aiutarci ad annunciare i risultati della paternità di Siska, il nostro orango di Sumatra di 4 mesi!", ha postato lo zoo di Denver con un video su X il 19 dicembre, in cui Povich indossa uno smoking e tiene in mano una busta di manila.

"Quando si tratta dell'orango Siska, di 4 mesi, Berani, tu sei il padre!". Povich ha annunciato nella clip, che poi mostra il team dello zoo esultare alla notizia.

"Maury e il suo team sono stati meravigliosi con cui lavorare e non potremo mai esprimergli abbastanza gratitudine per aver condiviso un po' del suo tempo e delle sue energie per sostenerci, specialmente in un giorno così importante per lui personalmente", ha detto Kubié.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com