- I funzionari dell'istruzione incontrano vari ostacoli nelle istituzioni accademiche

Affrontando una scarsità di educatori e un aumento dei numeri degli studenti, Julia Willie Hamburg, Ministro dell'Istruzione dell'Assia con il partito dei Verdi, riconosce molte difficoltà nelle istituzioni scolastiche dello stato. "La situazione è molto difficile", ha dichiarato nel parlamento dello stato. "Quest'anno abbiamo più di 19.000 nuovi studenti nelle nostre scuole". Questa situazione è ulteriormente complicata da un cambiamento demografico degli studenti, un rapido progresso sociale e tecnologico, un aumento dei problemi di salute mentale tra i giovani e una "mancanza evidente di insegnanti qualificati".

Questi problemi non possono essere risolti rapidamente, ha ammesso Hamburg. Tuttavia, lo stato sta affrontando costantemente questi problemi. "Stiamo agendo e possiamo essere affidati", ha assicurato.

Un modo per affrontare la mancanza di insegnanti è migliorare i salari. Un gran numero di insegnanti passerà a una fascia salariale più alta, con un aumento salariale per circa 35.500 insegnanti, secondo il Ministero dell'Istruzione. In Assia ci sono più di 71.000 insegnanti nelle scuole regolari e attualmente sono create 2.460 nuove posizioni.

"Le cancellazioni delle lezioni sono diventate la norma"

Anche l'opposizione riconosce sfide impegnative. "Siamo di fronte a molti problemi e questioni", ha detto il politico dell'istruzione della CDU Christian Fühner. Ha criticato specificamente la situazione dell'offerta di insegnanti. "Purtroppo, le cancellazioni delle lezioni sono diventate la norma nelle nostre scuole", ha sottolineato Fühner.

Ha proposto di semplificare il processo di riconoscimento per gli insegnanti provenienti da altri stati o dall'estero. Inoltre, ha suggerito di dare alle scuole più autonomia, come sui loro bilanci. "Dobbiamo riformare la formazione degli insegnanti", ha detto Fühner. Programmi di supporto digitale che incoraggino l'apprendimento autodiretto dovrebbero essere introdotti, insieme alla riduzione della burocrazia nelle scuole.

Il nuovo anno scolastico per oltre 840.000 studenti in Assia è iniziato circa tre settimane fa.

