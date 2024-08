- I funzionari delle forze dell'ordine in Spagna stanno attualmente esaminando un caso che coinvolge quattro individui di origine tedesca.

A seguito di un presunto aggressione a un tassista a Mallorca, le autorità spagnole stanno indagando su quattro individui, come riportato dai media. Tre uomini di Essen, di 24, 26 e 27 anni, sono tra i sospettati, con il quotidiano locale "Última Hora" che riferisce di questa notizia, citando un esclusivo rapporto di polizia.

L'identità del quarto sospettato rimane sconosciuta. La polizia ha dichiarato che solo la magistratura è autorizzata a divulgare informazioni. Purtroppo, la magistratura non ha risposto alle prime domande.

I tedeschi sono implicati in accuse serie. La vittima ha condiviso con i giornalisti che gli aggressori hanno sostenuto di essere ufficiali di legge tedesca. La polizia di Essen ha confermato che gli ufficiali del loro dipartimento erano coinvolti nell'incidente.

Tuttavia, una portavoce ha notato che non è ancora stato stabilito se gli ufficiali di legge spagnoli sono trattati come testimoni o sospetti. Non è stato possibile fornire informazioni sul numero di colleghi coinvolti.

Secondo l'agenzia di stampa dpa, diversi ufficiali di Essen avevano trascorso le vacanze insieme a Mallorca. Tutti sono stati autorizzati a fare ritorno in Germania.

Le accuse contro i tedeschi, come riportato dai media spagnoli, sono serie. Si sospetta che uno o più di loro, in uno stato di ebbrezza, abbiano aggredito violentemente un 71enne tassista di Mallorca e poi abbiano tentato di corrompere i loro omologhi spagnoli.

Il corrispettivo tedesco di "Última Hora", "Mallorca Magazin", ha riferito, citando il rapporto di polizia, che era il 26enne che aveva aggredito il tassista a causa di un telefono non localizzabile. Il telefono è stato successivamente trovato nei bagagli dei turisti.

Nel frattempo, l'SPD nel parlamento statale di Düsseldorf ha richiesto un rapporto scritto per il comitato interno del parlamento statale. Resta incerto se il governo statale sarà in grado di fornire molte informazioni: la polizia non ha ricevuto alcuna comunicazione dalle autorità spagnole entro venerdì.

La questione è stata anche sollevata nel parlamento spagnolo, come riportato dal "Mallorca Zeitung". I membri del partito di sinistra Sumar hanno presentato una domanda parlamentare al governo.

Hanno richiesto chiarimenti su vari punti, tra cui se la procura pubblica spagnola, considerando la gravità delle ferite, chiederà l'estradizione o il fermo degli aggressori e se il governo richiederà misure disciplinari contro gli aggressori.

Ciò si basa sul sospetto che i tedeschi abbiano ricevuto un trattamento speciale a causa del loro status di ufficiali di polizia, come riferito dal giornale.

