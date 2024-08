- I funzionari delle forze dell'ordine hanno arrestato un individuo accusato di furto di veicoli dopo un inseguimento ad alta velocità.

Dopo un inseguimento ad alta velocità mozzafiato, le forze dell'ordine di Hamm hanno catturato un 19enne sospettato di furto d'auto. La giornata è iniziata con un proprietario di auto che ha notato un finestrino infranto sul suo veicolo parcheggiato in un parcheggio. Vedendo il proprietario, il sospettato ha deciso di fuggire, nascondendosi in un cespuglio vicino.

La polizia preoccupata è stata prontamente allertata e ha avvistato il fuggiasco che correva verso un bosco vicino. Durante l'inseguimento, hanno notato che si nascondeva in una depressione su un pendio. Mentre si avvicinavano, il sospettato ha afferrato un ramo e ha assunto una postura conflittuale, causando a un ufficiale di sparare un colpo di avvertimento. Alla fine, il giovane è stato catturato. Durante l'inseguimento, sia il 19enne che due ufficiali hanno riportato lievi ferite.

Il sospettato era riuscito a rubare un'auto, utilizzandola come veicolo della fuga durante l'inseguimento ad alta velocità. Dopo la cattura, le autorità hanno scoperto che l'auto in questione era stata segnalata come scomparsa in precedenza.

