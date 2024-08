- I funzionari delle forze dell'ordine evitano di essere responsabili per presunti accoltellamenti

Da circa tre mesi dall'incidente di accoltellamento mortale sulla piazza del mercato di Mannheim, l'ufficio del procuratore distrettuale non ha ancora proceduto con diverse accuse contro gli agenti di polizia coinvolti. All'inizio, erano emerse nove denunce relative all'incidente, come riferito da un portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale di Mannheim.

Le denunce provenivano da persone che non erano presenti sulla scena e avevano solo sentito parlare dell'incidente attraverso fonti di notizie. Le denunce erano principalmente costituite da opinioni personali. Il portavoce dell'ufficio del procuratore distrettuale ha rifiutato di discutere accuse specifiche.

In risposta ai video online, gli utenti dei social media hanno accusato la polizia di aver dimostrato esitazioni e risposte disorganizzate durante l'attacco.

Il 31 maggio, un uomo afghano di 25 anni ha ferito cinque membri del movimento critico dell'Islam Pax Europa (BPE) e un agente di polizia con un coltello sulla piazza del mercato di Mannheim. L'agente di 29 anni Rouven Laur è morto successivamente a causa delle sue ferite. Un altro agente è riuscito a sparare all'aggressore, causandogli ferite gravi.

Procedura usuale, l'ufficio del procuratore distrettuale di Karlsruhe continua a indagare sull'agente che ha sparato. Tuttavia, le nove denunce da parte di lettori non coinvolti dei media non avevano nulla a che fare con l'agente che ha sparato, secondo la dichiarazione.

L'Ufficio del procuratore generale ha avviato un'indagine contro l'aggressore solo pochi giorni dopo l'incidente. Si sospetta una motivazione religiosa dietro il crimine. Si presume che l'imputato abbia utilizzato una forza eccessiva, presumibilmente per reprimere le critiche all'Islam, ha rivelato il procuratore generale Jens Rommel.

Despite the online accusations of hesitant behavior and disorganized responses during the knife attack on Mannheim's market square, the public prosecutor's office has yet to substantiate these claims against the law enforcement officers. The knife attack on the market square, which resulted in the death of officer Rouven Laur, has sparked a federal investigation into the suspect's religious motivations.

Leggi anche: